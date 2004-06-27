وضعيت مصدوميت برهاني همچنان نامشخص است

به گزارش خبرنگار" مهر" برهاني كه با مصدوميت در جريان ديدار فينال مسابقات غرب آسيا مقابل سوريه قادر به ادامه همراهي تيم ملي در اين ديدار نشد ، همچنان در وضعيت نامشخصي به سر مي برد و تاكنون اقدامات درماني براي بهبود مصدوميت وي كارساز نبوده است . به توصيه پزشكان تيم ملي قرار است وي با انجام عكسبرداري MRI در جريان شدت مصدوميت پاي خود قرار بگيرد .

مصدوميت برهاني در شرايطي است كه نام وي در ليست نفرات اعزامي به آلمان قرار دارد و وي تحت هر شرايطي تيم ملي را در اين سفر همراهي خواهد كرد .

به گفته يكي از نزديكان تيم ملي آسيب ديدگي برهاني چندان شديد نيست و وي با چند روز استراحت و انجام توصيه هاي پزشكي مي تواند در تمرينات گروهي تيم ملي شركت كند . هرچند پزشكان تيم ملي اظهار نظر نهايي در مورد وضعيت برهاني را به 48 ساعت آينده و ديدن تصاوير پاي او موكول كرده اند .

بهرحال در آستانه سفر تداركاتي تيم ملي به آلمان ، مصدوميت برهاني نگراني هايي را براي كادر فني تيم ملي فراهم كرده است كه وضعيت او را حتي براي حضور در جام ملت هاي آسيا در حاله اي از ابهام قرار داده است . اين در حالي است كه در صورت بر طرف نشدن مصدوميت برهاني ، تيم ملي در خط حمله با كمبود بازيكن مواجه خواهد بود .