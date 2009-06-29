متقاضیان مسکن مهر هفتکل خانه های ویلایی می خواهند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شهرستان هفتکل یکی از شهرهای استان خوزستان بوده که در 100 کیلومتری شهرستان اهواز واقع شده است و از آن به عنوان دومین شهر نفتی خاورمیانه یاد می شود که در سال 1306 و پس از مسجدسلیمان، کاوشگران در این شهر به نفت رسیدند.

فرماندار هفتکل در خصوص پیشرفت طرح مسکن مهر در این شهرستان اظهار داشت: برای طرح مسکن مهر تاکنون 9 تعاونی در بخش ادارات و 10 تعاونی در بخش آزاد تشکیل شده است اما سه تعاونی ادارات تاکنون در این خصوص همکاری خاصی انجام نداده اند.

غلامرضا حمزه پور ادامه داد: در بخش آزاد تاکنون 500 نفر برای مسکن مهر ثبت نام کرده اند که این تعداد متاسفانه تا به امروز از سوی اداره کل تعاون پالایش نشده اند و همچنان بلاتکلیف بوده و نمی دانیم که از این تعداد ثبت نام کننده چند نفر واجد شرایط هستند.

در این خصوص مدیرکل تعاون استان خوزستان اظهار داشت: مشکل این اداره کل در شهرستان هفتکل این است که متقاضیان پس از ثبت نام برای دریافت مسکن اعلام کرده اند تنها در صورتی در این طرح شرکت می کنند که برای آنها مسکن ویلایی احداث شود.

مهدی قطبی زاده ادامه داد: در هفتکل قرار بر این بود که مسکن مهر به صورت خانه های دو واحدی ساخته شود و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد به همین دلیل در این خصوص مشکلی ایجاد شده اما برای تعاونی های ادارات پالایش لازم صورت گرفته و افراد واجد شرایط معرفی شده اند.

در شهرستان هفتکل کار آماده سازی 11 هکتار زمین برای احداث خانه های مسکن مهر آغاز شده و به پیشرفت 80 درصدی رسیده است.

در همین خصوص فرماندار هفتکل گفت: به زودی کار ساخت منازل توسط تعاونی ها و اتحادیه های مسکن مهر آغاز می شود و در بخش اداری به پیشرفتهای قابل قبولی دست یافته ایم اما باید اذعان کرد در بخش آزاد تاخیر وجود دارد و دلیل آن نیز درخواست خانه های ویلایی از سوی متقاضیان است.

حمزه پور عنوان کرد: امید است با پیشرفت قابل پیش بینی در بخش اداری طرح مسکن مهر، متقاضیان آزاد نیز ترغیب شوند تا کارهای احداث مسکن مهر خود را با سرعت بیشتری پیگیری کنند و شاهد خانه دار شدن افراد کم درآمد این شهر شویم.

وی گفت: در بخش اداری 352 واجد شرایط دریافت مسکن مهر در این شهر وجود دارد که به زودی با آماده سازی زمین، کار احداث مسکن آنها آغاز می شود.

حمزه پور از دیگر مشکلات مسکن مهر در شهرستان هفتکل را نبود اداره تعاون در این شهر عنوان کرد و افزود: نبود چنین اداره ای باعث بروز مشکلاتی شده است که در این خصوص یک نفر را به اداره کل تعاون استان خوزستان معرفی کرده تا به عنوان نماینده این اداره کل در شهرستان هفتکل به متقاضیان خدمات رسانی کند.

مدیرکل تعاون استان خوزستان در واکنش به این موضوع می گوید: این موضوع مورد قبول است که اداره کل تعاون استان خوزستان در هفتکل نمایندگی ندارد اما نبود نماینده یا اداره تعاون در این شهر باعث نشده که کارهای مربوط به تعاونی های مسکن مهر در این شهر متوقف شود زیرا کارهای مربوط به این شهرستان در مرکز استان در حال پیگیری است.

قطبی زاده اضافه کرد: در این خصوص فرمانداری هفتکل یک نفر را برای نمایندگی تعاون در این شهر به این اداره کل معرفی کرده است که درحال انجام کارهای مربوط به گزینش وی بوده و این کار نیاز به زمان دارد.

برنامه مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکنهایی با زیربنای هر واحد 75 متر مربع و هدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کم درآمد و میان درآمد در نظر گرفته شده است.

مطابق این طرح تمامی متقاضیان فاقد مسکن (اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد) در قالب تعاونی های مسکن توسط اداره تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند.

سازمان مسکن و شهرسازی پس از تطبیق شرایط متقاضیان، اقدام به تخصیص زمین مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوط خواهد کرد تا عملیات آماده سازی و احداث مسکن از طریق تعاونی و یا انتخاب مجری ذیصلاح انجام شود.