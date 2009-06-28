  1. هنر
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

حضور ناشران ایرانی در یازدهمین نمایشگاه کتاب تفلیس

یازدهمین نمایشگاه کتاب تفلیس با حضور ناشران معتبر ایرانی در گرجستان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب تفلیس با حضور ناشران معتبر داخلی و برخی کشورهای خارجی با سخنرانی گیگی اوگلادزه شهردار شهر تفلیس و با حضور مقامات محلی و فرهنگی چهارم تیرماه افتتاح شد.

غرفه سفارت جمهوری اسلامی ایران با ارائه عناوین متنوع و مختلف با موضوعات معرفی ایران امروز، ادبیات و شعر، مینیاتورهای مختلف هنری به زبانهای انگلیسی، روسی و گرجی به معرفی آثار برگزیده کشورمان اقدام کرده است.

این غرفه که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و با مشارکت انتشارات بین‌المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل دائمی نمایشگاههای گرجستان موسوم به اکسپوجورجیا برپا شده مورد استقبال علاقمندان به فرهنگ و تاریخ کهن ایران به ویژه خبرنگاران رسانه‌های گرجی قرار گرفته است.

این نمایشگاه که یک رویداد مهم علمی و فرهنگی در گرجستان به شمار می‌آید از تاریخ افتتاح (4 تیر) به مدت چهار روز به کار خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 903614

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها