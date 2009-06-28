حضور ناشران ایرانی در یازدهمین نمایشگاه کتاب تفلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب تفلیس با حضور ناشران معتبر داخلی و برخی کشورهای خارجی با سخنرانی گیگی اوگلادزه شهردار شهر تفلیس و با حضور مقامات محلی و فرهنگی چهارم تیرماه افتتاح شد.

غرفه سفارت جمهوری اسلامی ایران با ارائه عناوین متنوع و مختلف با موضوعات معرفی ایران امروز، ادبیات و شعر، مینیاتورهای مختلف هنری به زبانهای انگلیسی، روسی و گرجی به معرفی آثار برگزیده کشورمان اقدام کرده است.

این غرفه که به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس و با مشارکت انتشارات بین‌المللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در محل دائمی نمایشگاههای گرجستان موسوم به اکسپوجورجیا برپا شده مورد استقبال علاقمندان به فرهنگ و تاریخ کهن ایران به ویژه خبرنگاران رسانه‌های گرجی قرار گرفته است.

این نمایشگاه که یک رویداد مهم علمی و فرهنگی در گرجستان به شمار می‌آید از تاریخ افتتاح (4 تیر) به مدت چهار روز به کار خود ادامه خواهد داد.

