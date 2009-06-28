پیاده رو بزرگراه چمران به مسیر ویژه تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده شهردار منطقه یک با اعلام این خبر اظهار داشت: حرکت پیاده باعث زندگی بخشیدن به کالبد شهر می شود ولی در شرایط امروزه معابر پیاده با فضای اندک تنها به محل گذر تبدیل شده، بر همین اساس بهسازی پیاده روها به عنوان بخشی از شبکه معابر منطقه در دستور کار قرار دارد و چند محور قابل اتصال به یکدیگر، انتخاب و آماده سازی آن آغاز شده است.

احمدی بافنده افزود: پیاده راه بزرگراه شهید چمران حد فاصل دو هتل بزرگ و اصلی تهران قرار دارد که با ایجاد یک پیاده راه مناسب با در نظر گرفتن المانهای شهری، نورپردازی، مسیر دوچرخه سواری و ایجاد حجم و تابلوهایی از تاریخ تمدن ایران به شکل مناسبی طراحی می شود ودر حال حاضر کف سازی مسیر در حال اجرا است.

وی گفت: این پیاده راه از تقاطع یمن به بام تهران ادامه می یابد که بخشهایی از آن در ولنجک و خیابان یمن تکمیل شده و با اتمام آن یک پیاده راه سلامت برای شهروندان تا ارتفاعات ایجاد خواهد شد.

شهردار منطقه یک، ساماندهی باغ فردوس را از دیگر طرحها عنوان کرد و گفت: مسیر باغ فردوس حد فاصل باغ موزه تا خیابان ولیعصر ( عج ) به صورت 4 باغ طراحی شده است که با اتمام آن تفرجگاه جدیدی به منطقه اضافه می شود.

وی خاطر نشان کرد: در راستای رسیدن به این اهداف جداره سازی بومی و طبیعی، زیبا سازی و کف سازی همگون با طبیعت، اصلاح شیبهای تند و هدایت آبهای سطحی، طراحی و ایجاد فضای عمومی مکث و نشستن گردشگران، تامین روشنایی مسیر در شب و... در نظر گرفته شده است.