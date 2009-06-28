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۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

"بچه‌های اعماق" پلاک نقره‌ای جشنواره هوستن را برد

"بچه‌های اعماق" پلاک نقره‌ای جشنواره هوستن را برد

مستند "بچه‌های اعماق" به کارگردانی علی شاه‌محمدی جایزه پلاک نقره‌ای جشنواره بین‌المللی فیلم هوستن را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند از چهل و دومین جشنواره فیلم هوستن آمریکا شد که از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم در منطقه آمریکای شمالی است. "بچه‌های اعماق" به زندگی و تحصیل کودکان کار و خیابانی می‌پردازد.

این فیلم پیشتر در بازار فیلم جشنواره هات داکس کانادا و بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم شهر به نمایش درآمده است. عوامل تولید "بچه‌های اعماق" عبارتند از تصویربردار و تدوینگر: علی شاه‌محمدی، صداگذار و ترکیب صدا: محمود سماکباشی، دستیار کارگردان: احسان سیدجوادی، عکاس: المیرا محمدی، تهیه‌کنندگان: شاه‌محمدی، سماکباشی. محصول سینمای جبرانی.

کد مطلب 903630

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