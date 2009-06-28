به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند از چهل و دومین جشنواره فیلم هوستن آمریکا شد که از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم در منطقه آمریکای شمالی است. "بچه‌های اعماق" به زندگی و تحصیل کودکان کار و خیابانی می‌پردازد.

این فیلم پیشتر در بازار فیلم جشنواره هات داکس کانادا و بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم شهر به نمایش درآمده است. عوامل تولید "بچه‌های اعماق" عبارتند از تصویربردار و تدوینگر: علی شاه‌محمدی، صداگذار و ترکیب صدا: محمود سماکباشی، دستیار کارگردان: احسان سیدجوادی، عکاس: المیرا محمدی، تهیه‌کنندگان: شاه‌محمدی، سماکباشی. محصول سینمای جبرانی.