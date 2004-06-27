دعوت بنياد شهيد از مردم براي شركت در مراسم تشيع پيكر شهدا

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور اطلاعيه اي از عموم مردم شهيد پرور ايران اسلامي و خانواده هاي معظم شاهد دعوت كرد در مراسم تشيع پيكر مطهر شهداي اهل ديار عشق و حقيقت كه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد ، حضور يابند .

در اين اطلاعيه آمده است : شيفتگان آرمان و اهداف شهداي والامقام بار ديگر با حضوري معنوي و پرشور در اين مراسم ، غبار دل را با عطر و بوي شهيدان مي زدايند و بر تداوم راه پر بار اين عزيزان تاكيد خواهند كرد .

گفتني است پيكر پاك 200 شهيد دفاع مقدس روز جمعه دوازدهم تير ماه، بعد از نماز جمعه از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا تشيع مي شود .