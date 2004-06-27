۷ تیر ۱۳۸۳، ۱۸:۳۰

دعوت بنياد شهيد از مردم براي شركت در مراسم تشيع پيكر شهدا

بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور اطلاعيه اي از عموم مردم دعوت كرد روز جمعه در مراسم تشيع پيكر شهداي هشت سال دفاع مقدس شركت كنند .

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر ، بنياد شهيد انقلاب اسلامي با صدور اطلاعيه اي از عموم مردم شهيد پرور ايران اسلامي و خانواده هاي معظم شاهد دعوت كرد در مراسم تشيع پيكر مطهر شهداي اهل ديار عشق و حقيقت كه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد ، حضور يابند .

در اين اطلاعيه آمده است : شيفتگان آرمان و اهداف شهداي والامقام بار ديگر با حضوري معنوي و پرشور در اين مراسم ، غبار دل را با عطر و بوي شهيدان مي زدايند و بر تداوم راه پر بار اين عزيزان تاكيد خواهند كرد .

گفتني است پيكر پاك 200 شهيد دفاع مقدس روز جمعه دوازدهم تير ماه، بعد از نماز جمعه از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا تشيع مي شود .

