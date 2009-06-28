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۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

خالد مشعل :

حماس می خواهد بخشی از راه حل در منطقه باشد

حماس می خواهد بخشی از راه حل در منطقه باشد

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا اظهار داشت: حماس تمایل دارد بخشی از راه حل در منطقه باشد نه قسمتی از مشکل.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در گفتگو با روزنامه "کریستین ساینس مانیتور" چاپ آمریکا خاطرنشان کرد: حماس از تشکیل کشور مستقل فلسطین و قابل حیات در اراضی اشغالی 1967 از جمله قدس شرقی حمایت می کند.

وی در مورد آوارگان فلسطینی نیز گفت که این جنبش از راه حل مبتنی بر بازگشت آوارگان فلسطینی به مناطق اشغالی 1948 حمایت می کند.

مشعل در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد که حماس خواهان حل اختلافات خود با جنبش فتح است و این جنبش هر توافقنامه ای را که فتح امضا کند و از طریق همه پرسی گسترده میان فلسطینی ها پذیرفته شود را تایید می کند. 

کد مطلب 903641

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