گلستان با منطقه ویژه اقتصادی از بن بست اقتصادی نجات می یابد

سیدعلی پور نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: منطقه ویژه اقتصادی که در بخشی از اراضی شهرک صنعتی اترک استان در حال ایجاد است، معرف خوبی برای اقتصاد، تجارت و صنعت استان خواهد بود.

وی اظهار داشت: امیدواریم با تسریع در اجرا و تکمیل این طرح شاهد پویایی و رشد اقتصادی برای استان گلستان باشیم و رتبه اقتصادی استان ارتقاء یابد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری درصدیدم تا خدمات زیرنایی را در نواحی و شهرکهای صنعتی استان افزایش دهیم و نیازهای صنعت را تهیه و تکمیل کنیم.

به گفته پورنبوی، همچنین درصددیم تا رشته های تخصصی مورد نیاز صنایع را در شهرک صنعتی آق قلا ایجاد و دانشگاهی مرتبط در این بخش ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان، توجه به این بخش را در سالهای اخیر مطلوب و روبه رشد دانست و بیان داشت: افزایش تعداد شهرکهای و نواحی صنعتی استان در سالهای اخیر، نشان از توجه به این بخش است.

وی یادآورشد: هر چند تا رسیدن به وضع مطلوب از نظر رتبه صنعتی فاصله داریم ولی بسترهای برای توسعه صنعتی در استان مهیا بوده و گامهایی برایی توسعه صنعت در استان برداشته شد.

22 شهرک و نواحی صنعتی در گلستان وجود دارد.