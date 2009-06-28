آغاز سریع گفتگوهای غرب با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خاویر سولانا که برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا به جزیره کورفو در یونان سفر کرده در جمع خبرنگاران گفت: "ما بسیار دوست داریم تا امکان آغاز گفتگوها با ایران را در زمینه برنامه هسته ای تهران داشته باشیم".

در همین رابطه آمریکا نیز اعلام کرده که علیرغم تنش های بوجود آمده بین دو طرف پس از انتخابات ایران، خواهان ادامه گفتگوها با ایران در خصوص مسائل هسته ای است.

مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از دیگر مسائل مورد علاقه غرب برای ادامه گفتگو با ایران عنوان شده است.

لازم به ذکر است که برخی کشورهای غربی درباره تحولات اخیر ایران مواضعی مداخله جویانه اتخاذ کرده اند که این باعث تنشهایی بین دو طرف شده است.