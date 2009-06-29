دوندگان آماده مسابقات آسیایی سنگاپور هستند/ حضور 300 دونده دختر و پسر

قاسمعلی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اردوی تدارکاتی تایلند برای دوندگان بسیار خوب بود و توانستند شرایط بدنی خود را به فضای مسابقات نزدیک کنند. در کنار آن در طی دو روز گذشته دوومیدانی کاران در سنگاپور تمرین کرده و شرایط جسمی خود را با آب و هوای این شهر تطبیق داده اند.

دبیرکمیته نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: استقبال کشورها از دوومیدانی به نسبت دیگر رشته ها به حدی است که شاهد حضور 300 دونده دختر و پسر در قالب 39 کشور در این مسابقات هستیم.

وی با ابراز رضایت از وضعیت دوندگان خاطرنشان کرد: دوومیدانی کاران تیم ایران سه شنبه در اولین روز این رقابتها در مواد 100 متر، پرش ارتفاع، پرتاب دیسک و 1500 به رقابت با دیگر ورزشکاران می پردازند.

وی ادامه داد: در این بین از دوندگان دختر توقعی برای کسب نتیجه نداریم و حضور آنها را تنها به منزله کسب تجربه و سملبیک تلقی می کنیم اما در مواد پرتاب وزنه و دوهای نیمه استقامت پسران شانس کسب نتیجه یا حضور در فینال را پیش بینی می کنیم.

فیروزی با بیان اینکه نشست فنی مسابقات دوشنبه در سنگاپور برگزار می شود، تصریح کرد: با توجه به تراکم زیاد ورزشکاران در مواد مختلف دوومیدانی در بسیاری از مواد شاهد برگزاری مسابقات دور مقدماتی هستیم در کنار آن این احتمال وجود دارد که با بررسی وضعیت دوندگان در هر ماده و تطبیق آن با شرایط دوومیدانی کاران شاهد تغییر مواد مسابقاتی برخی ورزشکاران تیم در این مسابقات باشیم.