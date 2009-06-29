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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

با حکم عزالدین حیدری ؛

سرپرست جدید انجمن سپک تاکرا فدراسیون ورزشهای همگانی معرفی شد

سرپرست جدید انجمن سپک تاکرا فدراسیون ورزشهای همگانی معرفی شد

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی مهدی سلامی به عنوان سرپرست جدید انجمن سپک تاکرا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال استعفای علی فولادی راد از سمت ریاست انجمن سپک تاکرا ایران، عزالدین حیدری طی حکمی مهدی سلامی را به عنوان سرپرست این انجمن معرفی کرد.

در حکم رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی برای مهدی سلامی آمده است:« با توکل به ایزد منان و ضمن هماهنگی کامل با این فدراسیون امید است با برنامه ریزی دقیق در امر توسعه و ترویج این رشته موفق و موید باشید.»

انجمن سپک تاکرا یکی از 26 انجمن زیر مجموعه فدراسیون ورزشهای همگانی است که سالها با ریاست علی فولادی راد در میادین بین المللی و آسیایی فعالیت می کرد.

کد مطلب 903685

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