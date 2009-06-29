هیئت های کشتی نقش ویژه ای در شناسایی و حفظ استعدادها دارند

سید جواد رفوگر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هیئت های کشتی سراسر کشور می توانند با داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد برنامه مدون نقش ویژه ای در رشد کشتی ایران داشته باشند.

دبیرپیشین فدراسیون کشتی گفت: ایجاد خانه کشتی و پایگاههای قهرمانی در استانها و استفاده از مربیان کارآمد با ایجاد رابطه منطقی میان هیئت های با فدراسیون کشتی به بسترسازی و پشتوانه سازی در کشتی ایران کمک می کند.

مربی پیشین تیم ملی تصریح کرد: پشتوانه سازی یک برنامه بلند مدت است البته یکی از میانبرهای در این زمینه شناسایی کشتی گیران نخبه از مسابقات استانی ومنطقه ای و شناسایی نخبگان این رقابتها وزیر نظر گرفتن این نفرات در اردوهای منطقه ای با نظارت ویژه فدراسیون کشتی به شناسایی استعدادها کمک کند.