تشکیل هیئت ویژه به شرط بی طرفی بسیار پسندیده است

حسن بیادی سخنگوی جمعیت آبادگران جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره تشکیل هیئت ویژه از سوی شورای نگهبان در خصوص بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای ، اظهار داشت: قبلا هم این پیشنهاد به دوستان شورای نگهبان ارائه شده بود ولی آنان به این موضوع توجه لازم را نکردند.

مشاور محسن رضایی درانتخابات دهم ریاست جمهوری با طرح این پرسش که آیا این هیئت ویژه به عنوان "حکم" عمل می کند، گفت: اگر این هیئت برای حکمیت انتخاب شده، باید در حکمیت دو طرف به "حکم" اعتماد لازم را داشته باشند. در حالی که برخی از اعضای این هیئت در گذشته نظرات خود را به صورت جانبدارانه بیان کرده اند .

سخنگوی آبادگران جوان همچنین گفت: اگر این هئیت ویژه به صورت مشورتی هم باشد ، خوب است به شرط اینکه شاخص های والا و اصل بی طرفی در آن رعایت شود.

بیادی با بیان اینکه پیش بینی بنده از انتخابات 22 خرداد، با توجه به تحلیل نظرسنجی های واقعی و صحیح ، شواهد موجود ، حضور در اکثر استانهای کشور و گفتگو با نخبگان آمار و اطلاعات، دو مرحله ای شدن این انتخابات بود، گفت: به نظر می رسد که اگر انتخابات ریاست جمهوری دهم دو مرحله ای می شد، هیچ یک از مشکلات کنونی به وجود نمی آمد.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت : در حال حاضر حامیان دولت بیان می کنند که رای احمدی نژاد بیش از 64 درصد است لذا با این وصف جمع جبری آراء سه کاندیدای دیگر در مجموع 36 درصد می شود، بنابراین اگر انتخابات به دور دوم هم راه می یافت، بازهم احمدی نژاد موفق به کسب اکثریت آراء بود.