معامله 26 میلیارد و 616 سهم در بورس همدان

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از این تعداد سهم، 60 درصد مربوط به خرید و 40 درصد مربوط به فروش بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به 22 روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در این ماه، متوسط ارزش داد و ستد کل، روزانه یک میلیارد و 209 میلیون و 842 هزار ریال بوده که نسبت به اردیبهشت ماه 19 درصد افزایش دارد.

وی اضافه کرد: در خرداد امسال تعداد خریداران سهام بورس منطقه ای همدان 892 نفر بوده و 59 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.

صمدی ادامه داد: بانک های صادارات و تجارت و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین ارزش معاملات و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، بانک تجارت و ایران خودرو دیزل بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: همچنین بورس منطقه ای همدان در چارچوب آشنایی عموم شهروندان با نحوه سرمایه گذاری در بورس اقدام به برگزاری کلاس های آموزش مقدماتی و پبشرفته و فراهم کردن امکان بازدید از تالار کرده است.

وی افزود: در ماه گذشته 14 نفر از شهروندان همدانی در کلاس های آموزشی بورس منطقه ای همدان شرکت کرده اند.