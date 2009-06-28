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۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۵

در ماه خرداد؛

معامله 26 میلیارد و 616 سهم در بورس همدان

معامله 26 میلیارد و 616 سهم در بورس همدان

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست بورس منطقه ای همدان گفت: در خرداد ماه سال جاری 20 میلیون و 199 هزار و 753 سهم متعلق به 94 شرکت به ارزش 26 میلیارد و 616 میلیون و 534 هزار ریال در بورس منطقه ای همدان معامله شد.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از این تعداد سهم، 60 درصد مربوط به خرید و 40 درصد مربوط به فروش بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به 22 روز کاری فعالیت بورس منطقه ای همدان در این ماه، متوسط ارزش داد و ستد کل، روزانه یک میلیارد و 209 میلیون و 842 هزار ریال بوده که نسبت به اردیبهشت ماه 19 درصد افزایش دارد.

وی اضافه کرد: در خرداد امسال تعداد خریداران سهام بورس منطقه ای همدان 892 نفر بوده و 59 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.

صمدی ادامه داد: بانک های صادارات و تجارت و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین ارزش معاملات و شرکت های سرمایه گذاری ملی ایران، بانک تجارت و ایران خودرو دیزل بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: همچنین بورس منطقه ای همدان در چارچوب آشنایی عموم شهروندان با نحوه سرمایه گذاری در بورس اقدام به برگزاری کلاس های آموزش مقدماتی و پبشرفته و فراهم کردن امکان بازدید از تالار کرده است.

وی افزود: در ماه گذشته 14 نفر از شهروندان همدانی در کلاس های آموزشی بورس منطقه ای همدان شرکت کرده اند.

کد مطلب 903741

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