محبوبه نجفخانی مترجم آثار کودک و نوجوان درباره جدیدترین کتابهای در دست ترجمهاش به خبرنگار مهر گفت: به تازگی کتاب "جانوران پلید" نوشته رولد دال را برای نشر افق ترجمه کردهام .این کاردر قالب شعر مصور است که آن را در قالب نثر ترجمه کردهام و شهرام رجبزاده آن را قافیهمند کرده است.
وی افرود: این کتاب قرار است در قالب نوار و سی دی به صورت شعر و موسیقی برای گروه سنی کودک و نوجوان کار شود و تا آنجا که خبر دارم در حال حاضر ضبط آن در استودیو انجام میشود و همراه با کتاب منتشر خواهد شد.
نجفخانی همچنین خبر داد: کار ترجمه جلد پنجم از مجموعه "فروشگاه جادویی" تمام شد و از آنجا که چهار جلد را قبلا برای انتشارات ققنوس فرستاده بودم با کامل شدن مجموعه، آنها برای چاپ آن اقدام خواهند کرد.
وی درباره این اثر گفت: این مجموعه 5 جلدی نوشته بروس کاویل آمریکایی است. "فروشگاه جادویی" دارای فضایی فانتزی است که هر کتاب از دیگری مستقل است و نقطه اشتراک آنها یک فروشگاه جادویی است که هربار به دلایلی بچهای که با مشکلی روبهرو است با این فروشگاه و اجناسش آشنا میشود و در نهایت مشکلش رفع میشود.قهرمانان اصلی این مجموعه بچهها هستند که داستان را در فضایی طنز و پرهیجان شکل میدهند.
این مترجم ادامه داد: این مجموعه 5 جلدی تا کنون به فارسی ترجمه نشده و ترجمه من اولین بازگردان این اثر به فارسی است. البته از این نویسنده سالهای خیلی دور یک جلد از مجموعه "معلم مریخی من" به فارسی برگردانده شده بود که من آن را در یک کتابخانه قدیمی دیدم و فکر میکنم الان نایاب باشد.
نجفخانی درباره بروس کاویل گفت: مجموعه "فروشگاه جادویی" اثری است که کاویل با آن در جهان معروف شده و این اثر بین بچههای جهان خیلی طرفدار دارد و کاویل آن را از سال 1996 تا 2006 نوشته است.
وی درباره دیگر آثاری که در دست ترجمه دارد بیان کرد: ترجمه "هزار توی فضا" را هم که جلد دوم "شیاطین فضا" است به انجام رساندهام و این اثر به همت انتشارات چشمه در دست چاپ است. این کتاب به قلم گیلیان رابین اشتاین نویسنده استرالیایی جلد دوم از سهگانهای است که دو جلد آن را من ترجمه کردهام ولی هنوز درباره کار روی جلد سوم آن تصمیمی نگرفتهام.
مترجم "زیر درخت زالزالک" افزود: من برای انتخاب و ترجمه جلد اول این کتاب(شیاطین فضا) جایزه اول شورای کتاب کودک را دریافت کردم و این کتاب نیز به دلیل محتوای آن که در رد و تقبیح خشونت است، برنده جایزه صلح جهانی شده است.
نجفخانی که تنها مترجم آثار رابین اشتاین در ایران است تصریح کرد: از این نویسنده پیش از این "نمایشی در کهکشان" با ترجمه من به چاپ رسیده که آن کتاب هم از شورای کتاب کودک جایزه دریافت کرده است.
این مترجم افزود: از دیگر کارهای در دست چاپم ترجمهای از "آقای روباه شگفتانگیز" نوشته رولد دال است که به سفارش نشر افق انجام دادهام .
وی در پایان گفت : همچنین جلد ششم و هفتم "جودی دم دمی" نوشته مگان مکدونالد را در دست ترجمه دارم که با تمام شدن "فروشگاه جادویی" با تمرکز بیشتری روی آن کار خواهم کرد. 5 جلد این کتاب را قبلا نشر افق چاپ کرده و در ادامه این همکاری، دو جلد پایانی را به سفارش آنها کار کردهام.
