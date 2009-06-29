قاسم اموری تهیهکننده این فیلم گفت: پیشتولید این فیلم از دیروز شروع شده و به زودی با انتخاب عوامل و بازیگران این فیلم دو هفته دیگر مقابل دوربین میرود. "رهایی از زمین" در تهران، اردبیل، آستارا و تبریز تصویربرداری میشود.
وی افزود: "رهایی از زمین" فیلمی اجتماعی برای مخاطب کودک ونوجوان است اما به دلیل نوع قصه و فضاسازی برای خانوادهها هم جذاب است. قصد داریم از بازیگران حرفهای در این فیلم استفاده کنیم. نقش اصلی را یک پسر نوجوان 14 ساله بازی میکند که برای انتخاب این بازیگر در حال تست گرفتن از چند نوجوان هستیم.
داستان این فیلم درباره پسری است که والدینش را از دست داده است. پدربزرگ پسر در جمهوری آذربایجان زندگی میکند و او تصمیم میگیرد پدربزرگش را به ایران بیاورد. قاسم اموری تهیهکنندگی فیلمهای تلویزیونی "چهاربهار" و "از یاد رفته" را در کارنامه دارد.
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