"نگاهی به شاهنامه" با ویرایش جدید پس از 38 سال منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مولف فصلهای این کتاب را بر اساس موضوعات محوری که در اشعار فردوسی نهفته است تقسیم‌بندی کرده است و در هر فصل شعرهای متناسب با موضوع را آورده و به شرح آنها پرداخته و در ادامه برخی از داستانهای شاهنامه را به زبانی ساده و روان بازگویی کرده است.

نویسنده همچنین در فصل 6 این کتاب با اشاره به شعرهایی از سعدی و علامه اقبال لاهوری به تاثیر پذیری این دو شاعر از حکیم طوس پرداخته است. نگارنده در این بخش معتقد است که سخن فردوسی درباره چشمه و دریا مثل همیشه ساده، دلیرانه و براست. سخن او سخن کسی است که روی خرد و حساب حرف می‌زند، استعاره و قیاس نهانی و پیچیدگی و افکار صوفیانه در گفتارش نیست.

پرفسور رضا همچنین در فصل هشتم با عنوان "نیستان هست نمای" پا را فراتر نهاده و به تشابه برخی از مفاهیم فلسفی در اندیشه‌های مولانا و فردوسی اشاره کرده و معتقد است که کلام نیرومند فردوسی و مولوی را باید در سطح معرفت جهانی و جستجوی حقیقت، عشق و خرد به کار برد.

وی در ادامه ضمن مقایسه حافظ و فردوسی تفاوت اندیشه‌های این دو شاعر را در تفاوت دو نوع انگاره به جهان می‌خواند. به اعتقاد وی در گفته‌های فردوسی رندی و تا اندازه‌ای خوشبینی نهفته در اشعارحافظ، نادر است. از سوی دیگر آئین کشوری در اندیشه شاعر شیرازی ملغی است و کینه‌ها و خامی‌ها را به می آدمیت می‌شویند در حالی که در دیوان دادگستری شاهنامه مهر و عطوفت کمتر راه می‌یابد و زمانی که درخت کین کاشته شد به خون آب داده می‌شود.

پرفسور رضا این کتاب را در سالهای تدریس در دانشگاه سوربن به رشته تحریر درآورده است. وی خود در مقدمه این کتاب درباره انگیزه‌اش از پرداختن به دنیای شگفت انگیز شاهنامه آورده است: با همه دوری کمند دلبستگی من به ایران و به فرهنگ والای آن هیچگاه گسست نپذیرفت، همیشه فرصتی می‌جستم تا بخشی از زیباییهای فرهنگ و ادب پارسی را با دوستداران آن در میان بگذارم بنابراین این کتاب نخستین تلاش من در نگارش به زبان فارسی است که با حمایت انجمن آثار ملی در سال 1350 به چاپ رسیده است.

پرفسوررضا از شاگردان زنده‌یاد نصرالله فلسفی است که بیست سال به عنوان استاد هندسه و ریاضی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا و سوربن فرانسه مشغول به تدریس بوده است. وی همچنین پنجسال به عنوان نماینده ایران در سازمان یونسکو فعالیت کرده است.

کتاب"پژوهشی در اندیشه‌های فردوسی" از دیگر آثار این پژوهشگر است. وی هر دو کتابش را بر مبنای ارزیابی ذوقی و هنری خود نوشته است.

این کتاب با شمارگان 2000 نسخه در 351 صفحه و جلد گالینگور از سوی انتشارات علمی و فرهنگی روانه بازار کتاب شده است.