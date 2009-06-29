محمد صوفی به خبرنگار مهر گفت: این هفته گلچینی از مسابقه‌های محبوب دهه 60 در برنامه پخش می‌شود. این مسابقه‌ها بر اساس نظر مردم و پیامک‌های آنها انتخاب شده‌اند. ازهفته آینده برنامه با حضور میهمان روی آنتن می‌رود.

منصور ضابطیان نویسنده این برنامه زنده است و احسان کرمی اجرای آن را بر عهده دارد. پخش این برنامه از نیمه خرداد به دلیل تقارن با ایام عزاداری و انتخابات متوقف شده بود.

این برنامه هر جمعه ساعت 12 از شبکه یک پخش می‌شود. مهین شهابی، داریوش فرضیایی، جلال مقامی، زهره شکوفنده و عذرا وکیلی از هنرمندانی هستند که تاکنون به برنامه "نقره" دعوت شده‌اند.