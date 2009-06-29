  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۲۶

مسابقه‌های محبوب دهه 60 در "نقره" مرور می‌شود

مسابقه‌های محبوب دهه 60 در "نقره" مرور می‌شود

برنامه زنده تلویزیونی "نقره" به تهیه‌کنندگی محمد صوفی پس از وقفه چند هفته‌ای جمعه 12 تیرماه روی آنتن می‌رود.

محمد صوفی به خبرنگار مهر گفت: این هفته گلچینی از مسابقه‌های محبوب دهه 60 در برنامه پخش می‌شود. این مسابقه‌ها بر اساس نظر مردم و پیامک‌های آنها انتخاب شده‌اند. ازهفته آینده برنامه با حضور میهمان روی آنتن می‌رود.

منصور ضابطیان نویسنده این برنامه زنده است و احسان کرمی اجرای آن را بر عهده دارد. پخش این برنامه از نیمه خرداد به دلیل تقارن با ایام عزاداری و انتخابات متوقف شده بود.

این برنامه هر جمعه ساعت 12 از شبکه یک پخش می‌شود. مهین شهابی، داریوش فرضیایی، جلال مقامی، زهره شکوفنده و عذرا وکیلی از هنرمندانی هستند که تاکنون به برنامه "نقره" دعوت شده‌اند.

کد مطلب 903807

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها