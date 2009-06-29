آیه روز:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَن یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَکِنَّ اللهَ یُزَکِّی مَن یَشَاءُ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ .
اى کسانى که ایمان آوردهاید پاى از پى گامهاى شیطان منهید و هر کس پاى بر جاى گامهاى شیطان نهد [بداند که] او به زشتکارى و ناپسند وامىدارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز هیچکس از شما پاک نمىشد ولى [این] خداست که هر کس را بخواهد پاک مىگرداند و خدا[ست که] شنواى داناست .
سوره نور، آیه 21
ذکر روز دوشنبه:
حدیث امروز:
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه .
کسی که کار نیک انجام می دهد خودش از آن کار بهتر است و انجام دهنده کار شر از آن کار بدتر است .
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