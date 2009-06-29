آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَن یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنکَرِ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَکِنَّ اللهَ یُزَکِّی مَن یَشَاءُ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید پاى از پى گامهاى شیطان منهید و هر کس پاى بر جاى گامهاى شیطان نهد [بداند که] او به زشتکارى و ناپسند وامى‏دارد و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود هرگز هیچکس از شما پاک نمى‏شد ولى [این] خداست که هر کس را بخواهد پاک مى‏گرداند و خدا[ست که] شنواى داناست .

سوره نور، آیه 21

ذکر روز دوشنبه:

حدیث امروز:

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

فاعل الخیر خیر منه و فاعل الشر شر منه .

کسی که کار نیک انجام می دهد خودش از آن کار بهتر است و انجام دهنده کار شر از آن کار بدتر است .