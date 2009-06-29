اکران مظلومانه "پسر تهرانی"/ فیلم معناگرا نیست

خسرو امیرصادقی درباره شرایط اکران فیلم تازه کاظم راست‌گفتار به خبرنگار مهر گفت: از زمان اکران این فیلم اصلا راضی نیستم. اما فقط به خاطر شادی مردم با توجه به شرایط موجود راضی به نمایش آن شدم. وقتی که زمان اکران فیلم به من اعلام شد، حتی کپی آماده نداشتیم، به همین دلیل مجبور شدیم به جای چهارشنبه اکران آن را از شنبه ششم تیر‌ماه آغاز کنیم.

وی در ادامه افزود: من به خاطر احترام به نظر اعضای شورای صنفی نمایش و مسئولان ارشاد این زمان را پذیرفتم. "پسر تهرانی" مظلومانه اکران شد، حتی هنوز اهالی سینما نمی‌دانند نمایش این فیلم از شنبه آغاز شده است. امیدوارم مسئولان از اکران این فیلم حمایت کنند.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: بیشتر اهالی مطبوعات و کارشناسان سینمایی به من توصیه کردند که این زمان را برای اکران فیلم نپذیرم، اما من به خاطر احترام به قانون این کار را کردم. امید است مسئولان ارشاد و صدا و سیما متوجه این موضوع باشند و از فیلم حمایت کنند. من همه سرمایه ام را برای ساخت این فیلم هزینه کردم و به فروش آن امیدوار هستم.

وی درباره تبلیغات "پسر تهرانی" افزود: امروز در هدایت فیلم دفتر پخش فیلم جلسه داریم تا برای تبلیغات و نصب بیلبوردها برنامه‌ریزی کنیم. برای پخش تیزر تلویزیونی هم مذاکره کرده‌ایم. ما هنوز یک پوستر در شهر نداریم و مسئولان برای فیلم‌هایی که در این وضعیت اکران شده‌اند باید شرایطی را فراهم کند. شکست هر کدام از این آثار در گیشه به بدنه سینما ضربه می‌زند.

امیرصادقی در ادامه با اشاره به فضای فیلم سینمایی "پسر تهرانی" عنوان کرد: در کارنامه تهیه‌کنندگی من در سینما تنها فیلم "بله برون" متعلق به سینمای بدنه است که آن را با توجه به شرایط اقتصادی و برای سرگرمی مردم ساختم. بقیه آثار تولیدی من حرفی برای گفتن دارند.

وی تاکید کرد: "پسر تهرانی" یک فیلم مردمی است که خانواده‌ها مخاطب آن هستند. در گفتگوهایی اعلام شده که این فیلم معناگرا است. ولی من این موضوع را نمی‌پذیرم و معتقدم "پسر تهرانی" فیلم معناگرا نیست و با این نیت ساخته نشده است. من می‌خواستم مخاطب با دیدن این فیلم هم شاد شود و هم نتیجه گرفته باشد.

امیرصادقی در ادامه عنوان کرد: "پسر تهرانی" از کارگردانی خوب، بازیگران حرفه‌ای، فیلمبرداری استاندارد و بهترین عوامل تولید بهره برده است و مخاطبان از هر گروه سنی می‌توانند از دیدن آن لذت ببرند. از کسانی که باعث اکران این فیلم شدند و از نمایش آن حمایت کردند، تشکر می‌کنم.

این فیلم داستان مردی است که قصد دارد پسر از فرنگ برگشته خود را وادار به ازدواج کند. فیلمنامه را حمیدرضا محسنی نوشته و محمدرضا شریفی‌نیا، امین حیایی، شیلا خداداد، سارا خوئینی‌ها، طناز طباطبایی و فلامک جنبیدی در آن بازی کرده‌اند.

عوامل تولید "پسر تهرانی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، طراح گریم: ایمان امیدواری، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، صدابردار: محمود خرسند، روابط عمومی: آرامه اعتمادی و عکاس: احمدرضا شجاعی.

راست‌گفتار فیلم سینمایی "بخشکی شانس" را در مرحله پیش‌تولید دارد که امین حیایی در آن ایفای نقش می‌کند. وی فیلم‌های سینمایی "عروس خوشقدم" و "نقاب" را در کارنامه دارد.