غرب باید از فعالیت اقتصادی چین در عراق درس بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه تایم، عراق در حال آماده سازی خود برای گشودن درهای حوزه نفت و گاز به روی شرکتهای خارجی است و قرار است در تاریخهای 29 و 30 ژوئن اسامی شرکتهای برنده شده در قراردادهای نفت وگاز عراق اعلام شود.

این قراردادها مربوط به شش میدان نفتی بزرگ و دو میدان گازی عظیم عراق می شود و آغاز استخراج نفت و گاز از این میادین، عراق را تبدیل به یکی از رقیبان عربستان در این حوزه می کند.

به نوشته تایم، شرکتهای برنده در این قراردادها 75 درصد از سهم پروژه را در اختیار اداشته و 25 درصد از شرکت نفتی جدید متعلق به آنها خواهد بود.

این هفته نامه در ادامه می نویسد : اما شرکتهای برنده در این قراردادها باید یک چیز را به خاطر داشته باشند و آن اینکه شرکت نفت ملی چین ( CNPC ) اولین شرکت خارجی بوده که پس از سقوط صدام، در حوزه های نفت وگاز عراق حضور پیدا کرده و هم اکنون در میدان نفتی "اهداب" در 90 مایلی جنوب بغداد مشغول فعالیت است. شرکت نفت ملی چین در مدت حضورش در این منطقه تجریبات زیادی همچون چگونگی رابطه با ساکنان محلی را کسب کرده است.

در قرارداد منقعد شده میان شرکت ملی نفت چین و عراق، ساکنان محلی نزدیک میدان نفتی اهداب، همراه با پلیس به حفاظت از تاسیسات نفتی موجود در منطقه مشغول شده و از این راه امرار معاش می کنند.

به نوشته تایم، هر چند در ابتدای حضور این شرکت چینی در میدان نفتی اهداب، اوضاع چندان آرام نبود و ساکنان محلی از این وضعیت ناراحت بودند و حتی یک بار نیز برخی از تجهیزات شرکت ملی نفت چین توسط ساکنان محلی به سرقت رفت اما با مرور زمان اوضاع تغییر کرد و هم اکنون این منطقه، منطقه ای آرام در عراق محسوب می شود.

با این اوصاف چین که به عقد قرارداد در شرایط بحرانی معروف است تجربیاتی را در این راه کسب کرده که مهمترین آنها عبارت است از : ساکنان محلی را خوشحال نگاه دارید.

در همین رابطه "کمال الرافی" استاد سابق اقتصاد دانشگاه های عراق گفت : تصور می کنم که چین در اکتشاف نفت در میدان اهداب موفق شود و این می تواند عاملی برای تشویق سایر شرکتهای خارجی به منظور تبعیت از تجربیات چینها در این زمینه باشد.