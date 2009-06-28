به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ، شهریار افندی زاده معاون طی سفر به مازندران با حضور در جلسه شورای اداری اداره کل راه و ترابری مازندران ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته در جهت بهبود ایمنی در محورهای استان ، راههای ارتباطی مازندران را جزء راههای ملی دانست که همواره پذیرای گردشگران و مسافران زیادی در طول سال است ، از این رو سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور نگاه ویژه ای به محورهای ارتباطی استان دارد.

وی با اشاره به اعتبارات مصوب برای توسعه راههای کشور از محل اعتبارات سازمان گفت : سهم اعتبار مازندران در سال جاری از 300 میلیارد تومان اعتبار عمرانی از محل سازمان ، 17 میلیارد تومان است که با تخصیص این اعتبار باید برای ایمن سازی محورهای استان گامی مثبت برداشته شود.

وی از راه اندازی اداره کل ماشین آلات و تجهیز راهدارخانه ها خبر داد وتصریح کرد : یکی از اهداف مهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تجهیز و به روز کردن ماشین آلات و دستگاه های راهداری است. بنابراین در سال جاری مبلغ 50 میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات و تجهیز راهدارخانه هزینه می شود.

افندی زاده در این نشست به توافق نامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و سازمان هواشناسی کشور اشاره و خاطر نشان کرد: بر اساس توافق نامه فی مابین قرار است ایستگاه های هواشناسی در گردنه های مهم راههای کشور راه اندازی شود. این مراکز اطلاعات هواشناسی جاده ای را به صورت همزمان و مستمر در اختیار مرکز مدیریت راه ها قرار می دهد .

وی با اشاره به برنامه های ایمنی برای ایمن سازی راه های مازندران گفت : از آنجا یی که شهرهای استان مازندران اکثرا جزء شهرهای خطی به حساب آمده و دارای حوادث جاده ای زیادی است ، این سازمان در تلاش است بتواند تا با تامین اعتبار ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات و تلفات جاده ای را فراهم آورد.