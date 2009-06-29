اسلام قوانین پناهندگی را غنی کرده است؛ اخبار اقلیت مسلمان جهان

مرکز اسلامی و مسجد بوستن افتتاح شدند

جامعه مسلمانان بوستن پنجم تیرماه سرانجام افتتاح مرکز اسلامی فرهنگی و مسجد جدید خود را که مدتها در انتظار ساخت آن بود جشن گرفت. حدود 2 هزار نفر از مسلمانان در مراسم افتتاح انجمن اسلامی مرکز فرهنگی بوستن شرکت کردند.

کار ساخت این مرکز اسلامی طی دو دهه گذشته انجام شده و اکنون که طرح به پایان رسیده انجمن اسلامی- فرهنگی بوستن ظرفیت پذیرش 3 هزار نمازگزار را دارد.

بلال کالیم مدیر اجرایی انجمن مسلمانان امریکایی در بوستن گفت: هدف اصلی ما از ساخت این مرکز اسلامی مشارکت مدنی مسلمانان بود. این مرکز محفلی برای مسلمانان فراهم می‌کند تا آنها بتوانند با جامعه تعامل داشته باشند و در عرصه مدنی مشارکت بیشتری داشته باشند.

ساخت این مرکز اسلامی نیز چون بسیاری از مراکز اسلامی برای اقلیت مسلمان بدون مخالفت نبود به طوری که هنگام افتتاح این مرکز و مسجد اسلامی عده‌ای از معترضان تظاهراتی علیه مسلمانان برپا کرده و براساس نا آگاهی‌ها و جهل خود نسبت به اسلام شعارهایی سر می‌دادند.

این در شرایطی است که رهبران جنبشهای بین دینی این منطقه و مقامات مسجد جدید اظهار می‌دارند که جامعه درحال رشد مسلمانان نیازمند تساهل و حمایتهای بیشتر است.

دانشگاه اسلامی اوگاندا؛ مرکز آکادمیک مسلمانان و غیرمسلمانان آفریقا

درحالی که فارغ التحصیلان دانشگاه اسلامی اوگاندا به سطوح عالی تحصیلی رسیده و خدمات متفاوتی در سراسر جهان ارائه می کنند، این دانشگاه اسلامی به مرکز آموزشی برای آفریقا تبدیل شده است.

دکتر احمد کاووسی سنگندو رئیس دانشگاه اسلامی اوگاندا گفت: این دانشگاه اسلامی نقش مهمی در ارائه آموزش در سطح جهانی به آفریقا و در دو عرصه مطالعاتی تعیین شده و مطالعات دینی برعهده دارد، از این رو موفقیتهای این دانشگاه غیرقابل تردید است.

این دانشگاه که بودجه آن از سوی سازمان کنفرانس اسلامی تأمین شده، سال 1988 برای ارائه خدمات خود به جامعه مسلمان آفریقایی انگلیسی زبان در جنوب و شرق آفریقا تأسیس شد. از زمان تأسیس این دانشگاه تا کنون مأموریت و رسات این نهاد آموزشی گسترش یافته و از دانشجویان سراسر قاره آفریقا و حتی فراتر از آن استقبال می کند.

دکتر سنگندو اظهار داشت که تعداد دانشجویانی که در این دانشگاه ثبت نام کرده اند از 80 نفر در سال 1988 آغاز شد و هرسال افزایش یافت.

این دانشگاه بیش از 7 هزار دانشجو در رشته های مختلفی چون مطالعات اسلامی، زبان عربی، حقوق، علوم، هنر و علوم اجتماعی فارغ التحصیل کرده است.

رئیس این دانشگاه اشاره کرد: درحالی که این دانشگاه با یک دانشکده و فضا آغاز به کار کرد اکنون پنج دانشکده مختلف دارد تا دانشجویان بتوانند به خدمات این دانشگاه در شهر خود دسترسی داشته و از سفرهای بین شهری آنها چون گذشته جلوگیری شود.

به رغم اینکه دانشگاه اسلامی اوگاندا در سالهای اولیه فعالیت خود بر آموزش مسلمانان آفریقایی تمرکز کرده بود اما اکنون پذیرای دانشجویان مسلمان و غیرمسلمان است.

رئیس این دانشگاه در ادامه اظهارات خود گفت: دانشگاه ما در سطح جهانی شناخته شده است و اغلب دانشجویان این دانشگاه برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک دکترا در دانشگاههای اروپا و آمریکا ادامه تحصیل می دهند و بسیاری از آنها در بازار کار موفق هستند.

ایمان فیص مالکان از شهروندان آفریقای جنوبی که در یک شرکت ارتباطات برجسته در کیپ تاون کار می کند گفت: تحصیل در این دانشگاه فرصت مناسبی برای من فراهم کرد تا علاوه بر آموزش آکادمیک و استانداردها و هنجارهای اخلاقی که در این دانشگاه ارائه می شود بهره مند شوم.

انتقاد شدید مسلمانان بریتانیا به اظهارات سارکوزی در مورد برقع

به دنبال اظهارات رئیس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه برقع و پوشش صورت، زنان را به زندانی تبدیل می‌کند، گروهی از مقامات عالیمرتبه شورای مسلمانان بریتانیا این اظهارات سارکوزی را به باد انتقاد گرفته و آن را اهانت آمیز و گستاخانه توصیف کردند.

پارلمان فرانسه در پاریس قرار است رسما کمیسیونی برای بررسی پوشش برقع برخی زنان مسلمان تشکیل دهد، این در حالی است که سارکوزی اعلام کرده ما در این کشور از برقع استقبال نمی کنیم.

یکی از مقامات ارشد شورای مسلمانان بریتانیا به عنوان یک سازمان پوششی برای مسلمانان بریتانیا، سارکوزی را به داشتن سیاستهای تفرقه آمیز متهم کرد و گفت که اظهارات وی می تواند واکنشهای اسلام هراسانه‌ای در اروپا داشته باشد.

رفعت درابو معاون دبیرکل شورای مسلمانان بریتاینا گفت: بیان این مطلب که زنانی که برقع می پوشند تحت فشار یا سرکوبی هستند گستاخانه و اهانت آمیز است، این نوع اظهار نظرها قانونا نسبت به اسلام خصومت آمیز تلقی می شوند .

شهید مالک وزیر جوامع به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته مسلمان در بریتانیا نیز در این رابطه اظهار داشته نوع پوشش مردم را نباید دولت تعیین کند. آزادی انتخاب یکی از ارزشهای بزرگی است که در تمام جهان مورد احترام قرار می گیرد.

در پاریس این کمیسیون با 32 نفر عضو توسط پارلمان تشکیل شده که اعضای آن را چهار حزب سیاسی فرانسه تشکیل می دهند، این کمیسیون بررسی برقع را به نوعی در دستور کار قرار دارد که پس از پایان بررسیها آن را در اماکن عمومی ممنوع خواهد کرد، اقدامی که بسیاری از سازمانهای حقوق بشر نتایج آن را عکس دانسته اند.

ژان ماری فردو مدیر دیده بان حقوق بشر در پاریس گفت: ممنوع کردن برقع برای زنان آزادی به همراه ندارد بلکه زنانی که از این نوع پوشش استفاده می کنند بیشتر به حاشیه رانده می شوند.

بیش از 6 میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که این تعداد بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل داده اند. این درحالی است که گروه کوچکی از مسلمانان این کشور برقع می پوشند اما تعداد آنها و این که آیا این تعداد در حال رشد است یا خیر مشخص نیست.

پیش از این رئیس شورای دینی مسلمانان فرانسه هشدار داد اهمیت دادن به چنین مسئله ای می تواند پیام نادرستی منتقل کند به ویژه مطرح کردن این مسئله از سوی یک کمیسیون پارلمانی نوعی تاریک جلوه دادن چهره اسلام و مسلمانان در فرانسه است.

فرانسه در سال 2004 قانونی را مورد تصویب فرار داد که طی آن دانش آموزان را از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع می کند، منتقدان این قانون اظهار می دارند که چهره مسلمانان در این کشور تاریک جلوه داده شده و کشور باید با تبعیض در مسکن و اشتغال مبارزه کرده و شکاف میان جامعه و بسیاری از مسلمانان کشور را بردارد.

رهبران مسلمان از اظهارات ساکوزی درباره برقع انتقاد کردند

درپی پیشنهاد یکی از نمایندگان پارلمانی فرانسه مبنی بر تشکیل کمیسیون بررسی برقع در این کشور و حمایت رئیس جمهور از این پیشنهاد رهبران مسلمان به ویژه رهبران مسلمان و متفکران هندوستان اظهارات سارکوزی درباره برقع را غیردموکراتیک و غیرمسئولانه توصیف کردند.

علمای مسلمان هندوستان در واکنش شدید خود به اظهارات سارکوزی که برقع را نشانه سلطه پذیری توصیف کرده بود اظهار داشتند: حیرت انگیز است که رئیس جمهور کشوری اظهاراتی چنین غیر دموکراتیک و غیر مسئولانه ایراد کند . برقع بیشتر به فرهنگ ارتباط دارد تا دین، اما این بدان معنا نیست که حق پوشتن برقع یا حجاب از زنان مسلمان دریغ شود.

علمای مسلمان اظهار داشتند از رویکرد سارکوزی مبنی بر بدنام کردن برقع شگفت زده شده اند. علمای مسلمان سراسر دنیا به اتفاق برقع را نمادی برای حمایت از عفت زنان می دانند. همانطوری که در قرآن و احادیث هم حفظ عفت توصیه شده است.

عظمی ناهید مدیر بنیاد اقراء به عنوان یک جنبش اجتماعی- فرهنگی اظهارات سارکوزی را جهل فاحش درباره اسلام و ارزشهای اسلامی دانست.

آموزه‌های اسلام قوانین مدرن پناهندگان را غنی کرده است

نتایج تحقیقات تازه انجام شده از سوی سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از اینکه مسلمانان بخش عمده‌ای از پناهندگان دنیا را تشکیل می‌دهند تأکید دارد اسلام بیش از هر منبع دیگری بر قوانین بین‌المللی مدرن تأثیر گذاشته و آن را غنی ساخته است.

آنتونیو گوترس رئیس کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل در مقدمه این تحقیق نوشته است: جامعه بین المللی باید به سخاوت و مهمان نوازی سنت دینی اسلام احترام گذاشته و سهم آن را در قوانین مدرن به رسمیت بشناسد.

این تحقیق با عنوان "حق پناهندگی میان قانون شرع اسلام و قانون بین المللی پناهندگان" با هدف ارزیابی تأثیر قوانین و ارزشهای اسلامی بر چارچوب حقوقی قوانینی که کمیسیون عالی پناهندگان اسلام فعالیتهای جهانی خود را معطوف به آن کرده است .

تحقیق "حق پناهندگی میان قانون شرع اسلام و قانون بین المللی پناهندگان" به تصویب رئیس کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل رسیده و از سوی اجمد ابو الوفا استاد حقوق دانشگاه قاهره انجام شده و طی آن به نمونه های بسیاری از چگونگی توجه قانون شرع به پناهندگان اشاره شده است.

اسلام مسلمانان را از در معرض خطر قرار دادن افرادی که نیاز به حمایت دارند منع کرده و از پیروان خود خواسته به پناهندگان کمک کنند در کنار خانواده های خود قرار گرفته و حمایت از زندگی و اموال آنها را تضمین کنند.

این تحقیقات که با همکاری و نظارت سازمان کنفرانس اسلامی انجام شده نتیجه گیری کرده اسلام مسلمانان را از اجبار پناهندگان برای تغییر اعتقادات خود و تکذیب حقوق خود منع کرده است.

سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1990 بیانیه ای درباره حقوق بشر در اسلام تصویب کرد و طی آن اظهار داشت که هر انسانی که از آزار و شکنجه فرار می کند از حق پناهندگی و حمایت در یک کشور دیگر برخوردار است.

سازمان ملل ابراز تأسف کرده به رغم توجهی که اسلام به پناهندگان مبذول داشته، مسلمانان بخش اعظمی از پناهندگان امروز را تشکیل داده اند. براساس اعلام کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل حدود 16 میلیون پناهنده در جهان وجود دارد و 26 میلیون نفر در داخل کشورها جابه جا می شوند.

رئیس این کمیسیون با ابراز تأسف گفت: حقوق مسلمانانی که پناهنده شده اند به علت رشد نژادپرستی و بیگانه هراسی در دنیا نادیده گرفته می شود.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و عدم تساهلهای مربوط به آن در گزارش سال 2007 خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد اسلام هراسی پدیده ای در حال رشد است.

آنتونیو گوترس تصریح کرد: این رویکردها به علت سوء تفاهم درباره اسلام است، از این رو پناهندگان مسلمان بهای سنگین آن را می پردازند. بگذارید واضح صحبت کنیم، پناهندگان تروریست نیستند، اما آنها نخستین قربانیان تروریسم محسوب می شوند.

جوانان مسلمان راه‌های ایجاد صلح در جنوب فیلیپین را توسعه می‌دهند

یک گروه از جوانان مسلمان فیلیپینی مجهز به دانش و مهارتهای ویژه پس از تکمیل تحصیلات در خارج از کشور به زادگاه خود بازگشته تا صلح و ثبات را به این منطقه بازگردانند.

این گروه که در سال 2000 تأسیس شد، حدود 200 عضو از میان مسلمانان جوان دارد که پس از اتمام به مینداناو بازگشته تا راهکارهای مسالمت آمیز را برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مسلمانان این منطقه گسترش دهند. این گروه، تحقق شبکه‌ای را عملی کرده است که در چارچوب آن جوانان مسلمان حرفه‌ای روحیه داوطلب بودن، استفاده از منابع خود، استعدادها، آموزش و پرورش را ترویج می‌کنند.

این منطقه محل ظهور اسلام در فیلیپین بوده و دربرگیرنده بیش از 5 میلیون مسلمان است. جبهه اسلامی مورو در فیلیپین به‌عنوان بزرگترین گروه اسلامی این کشور برای ایجاد یک دولت مستقل در این منطقه جنوب فیلیپین طی سه دهه گذشته مبارزه کرده و در این مبارزه از دهه 1960، 120 هزار نفر کشته شدند.

شبکه جوانان جوان مورو برای دستارودهای خود از سوی جدایی‌طلبان و مقامات رسمی دولت در مانیل مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. بسیاری از اعضای این گروه می‌دانند که باید برای آموزشی که هرگز در زادگاه جنگ زده خود به دست نمی‌آورند این شهر را ترک کندند و انتخاب دیگری ندارند.

براساس توافق صورت گرفته اکثریت مسلمان‌نشین در جنوب فیلیپین از قانون و نیروی پلیس خود برخوردارند و همچنین از نظام بانکداری و اقتصاد، خدمات مدنی، آموزش، قانون گذاری و نهادهای گزینشگر خود برخوردارند.

همایش سالانه انجمن اسلامی شمال آمریکا در واشنگتن برگزار می‌شود

چهل و ششمین همایش سالانه انجمن اسلامی شمال آمریکا طی روزهای 3 تا 6 ژوئیه (12 تا 15 تیرماه) با حضور شخصیتهای برجسته اسلامی در واشنگتن، آمریکا برگزار می‌شود.

براساس اعلام این انجمن قرار است ریک وارن کشیش معتبر آمریکایی در این همایش که با حضور 40 هزار مسلمان آمریکایی برگزاری می شود سخنرانی کند.

سید سعید از اعضای این انجمن که فعالیتهای خود را بر روابط بین ادیان آن متمرکز کرده است گفت: ما در کشور تکثرگرا زندگی می کنیم و برقراری روابط مثبت با پیروان سایر ادیان برای ما حائز اهمیت است و از سوی دیگر همکاری کردن با آنها نیز باید مورد توجه باشد.

این انجمن در همایشهای سالهای گذشته خود از یک خاخام یهود و کشیش کلیساهای باپتیست دعوت کرده و روابط نزدیکی را با اتحادیه اصلاحات یهودی و کلیساهای باپتیست آمریکا برقرار کرده است. جدا از ریک وارن، اینگیرید ماتسون رئیس انجمن اسلامی شمال آمریکا، شیخ حمزه یوسف و کیث الیسون نخستین نماینده مسلمان کنگره آمریکا در این همایش سخنرانی می کنند.

از رویدادهایی که در کنار همایش اصلی برگزار می شود می توان به مسابقه قرائت قرآن ، ملاقات نویسندگان کتابهای اسلامی، بازار فروش محصولات اسلامی با 500 غرفه، نمایشگاه هنر اسلامی، جشنواره فیلم اسلامی، جشنواره خدمات بهداشتی اسلامی، برنامه های سرگرمی اسلامی، نگهداری از کودکان و برنامه های مخصوص کودکان اشاره کرد.

" انجمن اسلامی شمال آمریکا»" (ISNA) به عنوان برگزار کننده این همایش انجمنی متشکل از سازمانها و افراد مسلمان است که سکوی مشترکی برای ارائه اسلام فراهم کرده است. از جوامع مسلمان حمایت کرده برنامه های آموزشی و اجتماعی آنها را توسعه می دهد و رابطه خوبی با دیگر جوامع دینی و سازمانهای مدنی برقرار کرده است.

اغلب اعضای این سازمان را مهاجران و جمعی تازه مسلمان سفید پوست، آفریقایی، آمریکایی و اسپانیولی تشکیل می دهند. همایشهای سالانه « انجمن اسلامی شمال آمریکا» بزرگترین گردهمایی مسلمانان در ایالات متحده به شمار می رود. این انجمن سال 1963 تشکیل شده و دبیرکل آن هدف از تأسیس آن را ایجاد پلی بین جامعه مسلمانان و جامعه آمریکایی عنوان کرده است.

محدودیت مقامات امریکا علیه سازمانهای خیریه اسلامی

ادعای مبارزه علیه تروریسم که همواره به محدودیت و حتی نقض آزادیهای مدنی مسلمانان امریکایی منتهی شده ضربات سختی نیز به خیریه‌ها و خیرین مسلمان وارد کرده است.

این گزارش اظهار می‌دارد اساسنامه‌هایی که قانونگذاری‌های تبعیض‌آمیزی در رابطه با خیریه‌های اسلامی صورت داده‌اند موجب شده‌اند تا بسیاری از این سازمانهای خیریه دیگر کمکهای مردمی را دریافت نکنند و مانع مسلمانان برای پرداخت زکات و یا کمکهای خود به سازمانهای خیریه شوند.

این گزارش براساس مصاحبه‌هایی با بیش از 100 نفر از رهبران جامعه اسلام و همچنین کارشناسان قوانین مبارزه با تروریسم نوشته شده است. به رغم اینکه این گزارش تخمینی از کاهش این کمکها به گروههای اسلامی ارائه نداده است اما مشخص کرده که مجمع 9 سازمان خیریه در نتیجه اقدامات دولت علیه آنها و از زمان حملات یازدهم سپتامبر تعطیل شده‌اند.

جنیفر ترنر محقق حقوق بشر از اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا گفت: درحالی که نگرانی‌های قانونی از مصرف این خیریه‌ها برای حمایت از تروریسم خبر می‌دهد اما باید این را هم در نظر گرفت که آیا چنین اقداماتی از حقوق مسلمانان امریکایی برای تحقق وظایف دینی خود مهمتر است یا خیر.

باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز طی سخنرانی خود در قاهره این مورد را مطرح کرد و گفت: در ایالات متحده قوانین درباره کمکهای خیریه تحقق وظایف دینی را برای مسلمانان دشوارتر کرده است، از این رو خود را به همکاری با مسلمانان امریکایی متعهد کرده تا اطمینان حاصل کنیم که آنها می‌توانند زکات خود را پرداخت کنند.

ناتالی ویث سخنگوی وزارت خزانه‌داری امریکا که متهم به نظارت بیش از اندازه بر فعالیتهای سازمانها خیریه است اظهار داشت که این وزارتخانه برای اشاره به برخی از نگرانی‌ها فعالیت می‌کند.

گزارش اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا یادآور شده است که هیئتهایی چون کمیسیون یازدهم سپتامبر به این نتیجه رسیده است که شواهدی که به ضبط دارایی سازمانهای خیریه منتهی می‌شود معمولاً سری است، در نتیجه به چالش کشیدن آن دشوار خواهد بود و حتی می‌توان گفت که این شواهد گاهی براساس شایعات و حتی گزارشهای خبری بوده است.

ماجا فریج رئیس مالی گروه خدمات اجتماعی "اکسس" در دیربورن میشیگان اظار داشت: اجرای این سیاست به نظر ساده‌لوحانه می‌رسد و به واسطه کمک به یک سازمان شما متهم می‌شویم.

فرهان خیر مدیر اجرایی سازمان وکلای مسلمان اظهار داشت که مسلمانان امریکایی با پاسپورتهای امریکایی که از خارج از کشور به امریکا باز می‌گردند در فرودگاه مورد بازجویی مقامات مهاجرت درباره کمکهای خیریه خود قرار می‌گیرند.

نکته جالب اینجاست که سازمانهایی چون "اکسس" و "امداد اسلامی" به عنوان سازمانهای خیریه بزرگ در امریکا اظهار می‌دارند که آنها از این قوانین خصومت‌آمیز علیه تروریسم بهره هم برده‌اند. سازمان امداد اسلامی در ایالات متحده امریکا به عنوان یک سازمان امدادرسانی که شعباتی در سراسر جهان دارد سال گذشته شاهد افزایش میزان صدقه‌ها و رسیدن آن به 25 میلیون دلار بود که با هفت میلیون در زمان حملات یازدهم سپتامبر تفاوت فاحشی دارد.