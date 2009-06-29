مهراد به مهر خبر داد: داغ ترین مقالات علمی دانشمندان ایرانی در عرصه جهان

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه اطلاعات علمی (ISI) پایگاهی را با نام Essential Science Indicators که ویژه اثربخش ترین مقالات است، ایجاد کرده که بخشی از این پایگاه به "مقالات داغ" اختصاص دارد. پایگاه ESI هر دو ماه یک بار "مقالات داغ" را در حیطه علوم گزارش می دهد.

وی افزود: "مقالات داغ" شامل یک درصد از اثربخش ترین مقالاتی است که بیشترین استنادها را در میان دو ماه به خود اختصاص می دهند. این مقالات، ضمن آنکه باید در دو سال گذشته منتشر شده باشند از بین 22 رشته موضوعی که تحت پوشش ESI قرار دارند، انتخاب می شوند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت: بررسی این پایگاه نشان می دهد که تعدادی از مقالات دانشمندان و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ایران به عنوان "مقالات داغ" در ESI ثبت شده است.

نخستین مقاله داغ ایران مقاله ای در رشته فیزیک است

وی گفت: نخستین مقاله داغ ایران در ESI مقاله ای در رشته فیزیک است. مجموع استنادهای صورت گرفته به این مقاله 57 مورد که 46 استناد در سال 2008 و 11 استناد در سال 2009 انجام شده است. انتشار نخستین مقاله داغ ایران در ESI توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات است که آن را به همراه تعداد زیادی از نویسندگان از کشورهای مختلف جهان از جمله ارمنستان، روسیه سفید، بلژیک، چین، برزیل، فنلاند ، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ... منتشر کرده است.

دومین مقاله داغ ایران در حوزه مهندسی است

مهراد همچنین در ارتباط با دومین مقاله داغ ایران به مهر گفت: این مقاله در حوزه مهندسی است که آن را متخصصان مرکز تحقیقات مخابرات ایران منتشر کرده اند.

وی اظهار داشت: این مقاله در سال 2007 منتشر شده و در مجموع 40 استناد به این مقاله صورت گرفته است. یک استناد در سال 2007، 33 استناد در سال 2008 و 6 استناد در سال 2009 به این مقاله شده است.

سومین مقاله داغ ایران در حوزه فناوری اطلاعات است

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در ادامه با بیان اینکه سومین مقاله داغ ایران در ESI نیز توسط متخصصان مرکز تحقیقات مخابرات ایران تولید شده است، اظهار داشت: این مقاله 37 بار مورد استناد قرار گرفته است.

وی گفت: این مقاله در سال 2007 انتشار یافته و یک استناد در سال2007، 30 استناد در سال 2008 و 6 استناد در سال2009 میلادی به این مقاله صورت گرفته است.

چهارمین مقاله داغ ایران در رشته شیمی است

دبیر شورای راهبری ISC با اشاره به چهارمین مقاله داغ گفت: این مقاله در دانشگاه علم و صنعت ایران توسط فتاحی، اسدی، حسینی و جهرمی در رشته شیمی نوشته شده است و تعداد استنادهای صورت گرفته به این مقاله 34 مورد است. سه استناد در سال 2007، 20 استناد در سال 2008 و 11 استناد در سال 2009 به این مقاله صورت گرفته است.

پنجمین مقاله داغ ایران در رشته مهندسی برق است

به گفته مهراد پنجمین مقاله داغ ایران توسط ذاکر، قبادی و نوری نیا از استادان دانشگاه ارومیه در رشته مهندسی برق به رشته تحریر درآمده است.

وی افزود: این مقاله درسال 2007 به چاپ رسیده و کل استنادهای صورت گرفته به آن 32 مورد است که 23 بار در سال 2008 و 9 بار در سال 2009 انجام شده است.

ششمین مقاله داغ ایران در رشته پزشکی است

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضافه کرد: ششمین مقاله داغ که ایران در انتشار آن سهیم است مقاله ای در رشته پزشکی است که در سال 2008 منتشر شده است و 12 نویسنده در انتشار این مقاله همکاری داشته اند که تا کنون 12 استناد در سال 2008 و 13 استناد در سال 2009 به این مقاله صورت گرفته است.

هفتمین مقاله داغ ایران در حوزه علوم اجتماعی است

وی با بیان اینکه هفتمین مقاله داغ ایران در حوزه علوم اجتماعی است به مهر گفت: این مقاله با همکاری تعدادی از نویسندگان خارجی منتشر شده که صراف زادگان از استادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از نویسندگان آن است. مقاله این دانشمند ایرانی در در سال2007 منتشر شده و یک استناد در سال 2007، 13 استناد در سال2008 و 6 استناد در سال2009 به این مقاله صورت گرفته است.

بر اساس اظهارات دکتر مهراد علاوه بر هفت مقاله ای که از آنها به عنوان مقالات داغ نام برده شد 6 مقاله داغ دیگر نیز به نام ایران در ESI ثبت شده است که تعداد استنادهای این مقالات کمتر از 20 مورد است.

به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، نکته حائز اهمیت در ارتباط با مقالات داغ سیزده گانه ایران در ESI آن است که تمامی مقالات داغ دوم، سوم، چهارم و پنجم صرفاً توسط نویسندگان ایرانی و در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ایران تولید شده است.

تولید علم ایران تا امروز

وی به کل تولید علمی ایران در (ISI) اشاره کرد و به مهر گفت: کل تولید علم ایران در سال 2009 یعنی در عرض پنج ماه و 24 روز برابر با 8 هزار و 61 مدرک است.