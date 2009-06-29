حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آئین نامه اعطای مجوز به مراکز آموزش مداحی گفت: این آئین نامه دارای هشت فصل تعریف، ضوابط صدور مجوز، شرایط مؤسسان و مراکز آموزش مداحی، اساسنامه مرکز مورد نظر، مدارک مورد نیاز، کمسیون صدور مجوز، تخلفات و انحلال مؤسسه یا مرکز است .

دیلمقانی تصریح کرد : مراکز خصوصی یا تشکیل های عمومی آموزش مداحی باید این مجوز را دریافت کنند.

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی همچنین یادآور شد: اداره تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی تنها به درخواستهایی رسیدگی می کند که در سطح ملی یا خارج از استان باشد آنها دسته از درخواستها که در سطح استان مطرح می شود در همان سطح نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

دیلمقانی در ادامه گفت: این درخواستها به طور کلی یا از طریق وزارت کشور مطرح می شوند و یا به صورت مستقیم از سازمان درخواست سازمان تبلیغات وارد عمل می شود.

وی افزود: وزارت کشور با توجه به دستگاههای تخصصی که در این اساسنامه معرفی شده فعالیت آن را بررسی کرده و اگر فعالیت آن به سازمان تبلیغات ارتباط داشته باشد به این سازمان ارجاع می دهد.

مدیرکل تشکلهای دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: از زمان ابلاغ این آئین نامه تا کنون هیچ آموزشگاه مداحی درخواست مجوز نکرده است.

