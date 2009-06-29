فلسفه ما انعکاس روحیه عرفانی و دینی ماست

دکتر محمد بقایی که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که فلسفه هم‌اکنون چه نقشی در افزایش تفکر انتقادی جامعه بشری برعهده دارد؟ گفت: از آنجایی که بنیاد فلسفه بر اندیشه استوار است و هدف از این اندیشیدن کنجکاوی است، بنابراین اندیشنده در حوزه فلسفه در پی کشف حقایقی است که با واقعیتهای زندگی مرتبط است و همین ارتباط است که سبب پیشرفت اندیشه و لاجرم ً اصل زندگی می‌شود.

این نویسنده و مترجم در پاسخ به این سؤال که آیا نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فیلسوفان در جهان جدید نسبت به نقش فیلسوفان پیشامدرن افزایش یافته است؟ گفت: صد در صد. زیرا فیلسوفان پسامدرن به خلاف همپایان پیشین خود اندیشه‌های نوین را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و ارزشهای تثبیت شده را بار دیگر بر اساس عقل نوین ارزیابی می‌کنند.

وی افزود: از آنجا که کاروان حیات یعنی ذهن جمعی تغییر کرده بنابراین حرکتها باید بر اساس معیارهای جدید زندگی باشند. این تفاوت کلی در نگرش این دو حوزه فلسفی سبب شده که فیلسوفان دگراندیش و پسامدرن به‌سرعت، نظرحوزه‌های فلسفی جهان را به خود جلب کنند.

بقایی در پاسخ به این سؤال که جامعه ما هم اکنون تا چه اندازه به تفکر فلسفی نیاز دارد؟ گفت: نه تنها جامعه ما بلکه هر جامعه‌ای برای خود فلسفه‌ای دارد و همچنین هیچ انسان و همچنین هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که بدون فلسفه باشد. بنابراین فلسفه با انسان زاده می‌شود و در جامعه شکل کلی می‌یابد. از این رو جوامع فلسفه‌هایی را که با مذاق فرهنگی آنان مطابقت دارند در خود می‌پرورند.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد: جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و فلسفه‌ای را که در حال حاضر در جامعه خود تجربه می‌کنیم فلسفه‌ای است آمیخته از تفکرات اصیل ایرانی به‌علاوه باورهای دینی با چاشنی عرفان در طریق عمل‌گرایی.