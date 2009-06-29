به گزارش خبرگزاری مهر، سه کارشناس به همراه مدیر بخش آموزش کانون پرورش فکری، در هفته منتهی به 13 تیر برنامه ها و کارگاه های متنوعی را برای بچه های کنیایی تدارک دیده اند تا مردم این کشور با فرهنگ و هنر و ادبیات شفاهی و مکتوب مردم ایران بیشتر آشنا شوند.

هفته دوستی کودکان ایران و کنیا به همت کانون، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وابسته فرهنگی ایران در آن کشور بر پا می شود و در آن مجموعه ای از 211 عنوان کتاب و کتاب فیلم، 439 عنوان سرگرمی سازنده و نرم افزارهای آموزشی، بازی و سرگرمی کانون، 83 قطعه از آثار تصویرگری تصویرگران کتاب کودکان ایران، 65 قطعه نقاشی کودکان و نوجوانان و 29 تابلوی عکس عکاسان نوجوان و بزرگسال ایرانی با موضوع های آزاد و کودک ارائه می شود.

برپایی کارگاه نقاشی خلاق (آبرنگ- گواش- پاستل)، کارگاه کلاژ (پارچه- کاغذ- روزنامه)، کارگاه سرگرمی ها (وسایل بازی و سرگرمی های کانون)، کارگاه ابر و باد (چاپ نقش ابر و باد بر روی کاغذهای گلاسه)، کارگاه چاپ (نقوش اسلیمی)، کارگاه ساخت پازل (نقوش اسلیمی، نقوش پارچه- سفال- فرش- کاشی)، کارگاه نقوش (برش- رنگ آمیزی- ساخت نقوش)، کارگاه عروسک های ابری (عروسک انگشتی- پاکتی و ...)، کارگاه ماسک (مقوایی- پاکتی)، کارگاه کتاب و کتابخوانی (کتاب های ترجمه شده به انگلیسی) و کارگاه سفال گری (ساخت مجسمه یا سفال) از جمله برنامه هایی است که برای هفته دوستی کودکان دو کشور تدارک دیده شده است.

مراسم رسمی گشایش این برنامه با سخنرانی مسئولان برگزار کننده این رویداد فرهنگی، آغاز می شود و قرار است در همین آئین فیلم "بارون میاد جرجر" ساخته مهین جواهریان و فیلم "شکوه تخت جمشید" به نمایش گذاشته شود.

کودکان کنیایی در عین حال در این هفته به تماشای تازه ترین فیلم های زنده و پویا نمایی کانون خواهند نشست. هفته دوستی کودکان ایران و کنیا صبح روز 8 تیر آغاز می شود و تا 13 تیر در نایروبی پایتخت این کشور ادامه می یابد.