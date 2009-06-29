تاریخ بشریت از دو میلیون سال قبل آغاز شد/ پیروزی کباب بر غذاهای خام!

به گزارش خبرگزاری مهر، این محقق مردم شناسی و نویسنده کتاب "آتش فریبنده، چگونه آشپزی ما را انسان می کند" (CATCHING FIRE. HOW COOKING MADE US HU MAN ) که از سالها قبل در خصوص تاریخ رفتار انسانهای ذی شعور تحقیق می کند در مصاحبه با این روزنامه ایتالیایی اظهار داشته است که تاریخ بشریت نه از زمان اختراع خط بلکه از دو میلیون سال قبل و همزمان با کشف آتش و در نتیجه آماده سازی یک غذای لذیذ و گرم آغاز شده است. در حقیقت انسانها دو میلیون سال قبل دریافتند که "آشپزخانه خوب جایی است که در آن غذا پخته می شود" و بنابراین غذاهایی چون "گوشت کباب شده" در رقابت با غذاهای خامی چون "سوشی" پیروز می شوند. متن این مصاحبه را در ادامه می خوانید:

* روزنامه لا ستمپا: پروفسور آیا شما در کتاب "آتش فریبنده..." غذاهای خام و مسئله خام خواری را به چالش کشیده اید؟

- ریچارد رانگهام: مطالعات من در مقابل ایده ای است که عنوان می کند غذای خام یک رژیم طبیعی است. حداقل به اعتقاد من در دو میلیون سال اخیر غذای خام دیگر یک رژیم طبیعی نیست.

* چرا این تصور جالب اشتباه است؟

- توضیح دادم که غذای خام نتایج مختلفی بر سلامت انسان برجای می گذارد. درست است که در بعضی موارد غذای خام خوب است. برای مثال اگر بخواهید وزن خود را کم کنید. این رژیم غذایی همچنین بسیاری از انواع التهاب را هم کاهش می دهد. اما از سویی دیگر جنبه های منفی خام خواری بسیار زیاد است. برای مثال تولید مواد مختلف سمی در بدن. نقطه توجه رساله من بر پایه آزمایشات بیولوژیکی است.

* درباره این آزمایشات بیشتر توضیح می دهید؟

- ما از صدها هزار سال قبل یاد گرفته ایم آتش را کنترل کنیم و بنابراین غذای پخته را ترجیح دادیم. از آن زمان ما به غذای پخته احتیاج داشتیم چون همواره از یک کمبود مزمن انرژی رنج می بریم و به علاوه برای افزایش راندمان تولید مثل خود به غذای گرم نیاز داریم. انسان دو پا و قائم این موضوع را در طول تاریخ نشان داده است.

انسان قائم در بدن خود نتایج یک تغذیه به شدت "برنامه ریزی شده" را در تفاوت با سایر موجودات نشان می دهد. علائم مرتبط با مصرف غذای پخته در دندانهای کوچک و سیستم گوارشی تقلیل یافته ما به وضوح دیده می شود.

* آیا فرمولی که شما استفاده می کنید همان "مغز بزرگ و شکم کوچک" است؟

- زمانی که تهیه غذای پخته آغاز شد احتمالا هزینه های حفظ یک شکم بزرگ کاهش یافت بنابراین هدایت انرژی صرفه جویی شده به سوی سایر اندامها و پیش از همه به سوی مغز امکانپذیر شد و این راهی بود که به بزرگ شدن مغز انسان منجر شد.

* نتایج عبور از مسیر میان کشف آتش تا کشف آشپزخانه برای سرنوشت اجداد ما چگونه بوده است؟

- فرضیه ای است که نشان می دهد اجداد ما به دلایل مختلفی کنترل آتش را یاد گرفتند مثل دفاع در برابر حیوانات وحشی شکارچی. بعدها دریافتند که می توانند همین حیوان شکارچی را به آتش نزدیکتر کنند و پس از این کشف و تنها با گذشت چند هفته دریافتند که طعم غذا زمانی که در مجاورت آتش قرار می گیرد بهتر می شود و این بهبود طعم با فرایندهای بیولوژیکی مختلفی همراه است چرا که به طور طبیعی غذاهای پخته پروتئیهای بیشتری را فعال می کند و فعالیت این پروتئنیها اثربخشی بسیار زیادی در سلامت انسان دارد. به این ترتیب ما از غذای پخته به آشپزخانه رسیدیم. به اعتقاد خیلی ها این یک نشانه انکارناپذیر برای خلاقیت انسان است.

* زمانی که غذا پخته می شود قابل هضم تر و غنی تر می شود. اما نظر شما درباره کالری موجود در غذاهای پخته چیست؟

- ما کالریهای غذا را مستقل از پختن آن محاسبه می کنیم. برای مثال آرد اگر پخته نباشد در ارگانیسم بدون هضم باقی می ماند. این نشان می دهد که برخلاف آنچه که روی برچسبهای غذایی نوشته می شود کالریها تغییر می کنند. بنابراین اطلاعات یک کالری سنج نمی توانند با اطلاعاتی برابر باشند که با متابولیسم (سوخت و ساز) مرتبط هستند.