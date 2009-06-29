عزت الله کیوانی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این قیر با عنوان قیر اصلاح شده "ترموپلاست" معرفی می شود، گفت: در طی انجام پژوهشی موفق به تولید نوعی قیر اصلاح شده پلیمری شدیم. این نوع قیر از مخلوط کردن قیر پالایشگاهی با گریدهای خاص پلیمری SBS تولید شده است.

وی با بیان اینکه این نوع قیرها به عنوان پوشش کاربردهای فراوانی در صنایع دارند، افزود: از این نوع قیرها می توان برای پوششهای ضد خوردگی لوله های انتقال نفت، گاز و آب استفاده کرد.

کیوانی به ویژگیهای قیرهای اصلاح شده اشاره کرد و اظهار داشت: قیر اصلاح شده پلیمری دارای مقاومت زیادی در برابر دمای پایین و بالا است. ضمن آنکه خاصیت خود ترمیمی نیز دارد به طوری که پس از حذف نیروی فیزیکی، تغییر شکل ایجاد شده به حالت اولیه باز می گردد.

مدیرعامل شرکت نیک محضر اسپادانا اصفهان، چسبندگی بالا و خاصیت الاستیکی را از دیگر مزایای این نوع قیرها ذکر کرد.

کیوانی به کاربردهای این قیرها اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از یک لایه پروپیلن به ضخامت یک تا دو میلیمتر بر روی سطح قیرها باعث می شود که هنگام نصب لوله های انتقال در مناطق کوهستانی و سنگلاخی از اثرات آسیبهای طبیعی چون سرما و گرما در فصول گرم و سرد می کاهد.

وی همچنین تاکید کرد: این پوششها از اثرات زیان بار اشعه ماورا بنفش خورشید بر روی لوله ها جلوگیری می کند.