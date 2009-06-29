به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته شرکت بیل گیتس پیشنهاد خرید یاهو را به قیمت 5/47 میلیارد دلار مطرح کرد اما این پیشنهاد از سوی مقامات یاهو پذیرفته نشد.

اکنون استیو بالمر پس از گذشت یکسال در حاشیه فستیوال تبلیغات کن- لیون 2009 بدون ذکر جزئیات بار دیگر اعلام کرد: "ما همچنان برای همکاری با یاهو آماده هستیم."

مایکروسافت که به شدت قصد تقویت توان خود در بازار موتورهای جستجو را دارد در ماههای گذشته و پس از ناکامی در خرید یاهو پروژه "بینگ" را دنبال کرد که این موتور جستجو از سوم ژوئن به جمع موتورهای جستجو پیوست.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، پس از پیشنهاد دوباره شراکت مایکروسافت با یاهو، کارول بارتز مدیر اجرایی یاهو تاکید کرد که دومین موتور جستجوی دنیا هیچ حرفی در پاسخ به اظهارات استیو بالمر ندارد.

کارول بارتز به روشی صریح و بدون احتمال برداشت هیچ شبه ای موضع خود را در قبال ائتلاف یاهو- مایکروسافت نشان داد و خاطر نشان کرد: "اگر قرار باشد در این مورد مذاکراتی میان دو شرکت انجام شود به صورت یک اطلاعیه رسمی به رسانه ها ابلاغ خواهد شد اما در حال حاضر این شرکت هیچ برنامه ای برای بررسی امکان مشارکت با مایکروسافت ندارد."