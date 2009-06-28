فعالیتهای موازی فرهنگی در گلستان چالش زا است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر یکشنبه در جمع مسئولان تبلیغات اسلامی استان افزود: برای ساماندهی امور فرهنگی و جلوگیری از موازی کاری باید برنامه اساسی طراحی و اتخاذ شود.

وی به اجرای لایحه خدمات کشوری در حوزه سازمان تبلیغات اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش اعتبارات و عدم پیش‌بینی مسئله هزینه ها از جمله مسائل فراروی است.

وی خاطرنشان کرد: در پی اجرای این لایحه با افزایش 25 تا 30 درصدی هزینه‌های جاری مواجه شدیم که جبران آن بسیار مشکل است و در خصوص تأمین این کمبود، اعتباری باید در نظر گرفته شود.

حجت الاسلام ولی نژاد بیان داشت: امروز با توجه به حجم 33 تا 34 درصدی جمعیت برادران اهل سنت در سطح استان، متأسفانه برنامه تعریف شده‌ای در رابطه با این بزرگواران نداریم که تصمیم گیری در این خصوص بسیار با اهمیت خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: ساماندهی شئون مذهبی و هیئتهای مذهبی از جمله برنامه های در دست اجرای این سازمان بوده که با جدیت پیگیری می شود.

وی یادآورشد: برنامه های این سازمان در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده که برای تحقق ان باید هماهنگی لازم صورت گیرد.