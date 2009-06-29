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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۵۰

مهلت ثبت نام در حوزه علمیه خراسان تا 10 تیرماه تمدید شد

مهلت ثبت نام در حوزه علمیه خراسان تا 10 تیرماه تمدید شد

ثبت نام علاقمندان به تحصیل در حوزه های علمیه استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی که از 20 اردیبهشت آغاز شده بود، تا 10 تیر ماه تمدید شد.

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : تاکنون بیش از 8 هزار نفر برای تحصیل در حوزه های علمیه ثبت نام کرده اند که ثبت نام 50 درصد این افراد از طریق اینترنت بوده است و با توجه به این استقبال پیش بینی می شود ثبت نام سال آینده حوزه های علمیه خراسان به صورت کاملا اینترنتی انجام شود.

حجت الاسلام شریف زاده افزود: ظرفیت پذیرش در این حوزه 2 هزار نفر خواهد بود که شامل یک هزار و 500 برادر و 500 خواهر است .

وی اضافه کرد: آزمون ورودی نیز 19 تیر ماه برگزار و کارت ورود به آزمون نیز از 13 تا 16 تیر توزیع خواهد شد.

کد مطلب 903979

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