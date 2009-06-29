مهلت ثبت نام در حوزه علمیه خراسان تا 10 تیرماه تمدید شد

مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : تاکنون بیش از 8 هزار نفر برای تحصیل در حوزه های علمیه ثبت نام کرده اند که ثبت نام 50 درصد این افراد از طریق اینترنت بوده است و با توجه به این استقبال پیش بینی می شود ثبت نام سال آینده حوزه های علمیه خراسان به صورت کاملا اینترنتی انجام شود.
حجت الاسلام شریف زاده افزود: ظرفیت پذیرش در این حوزه 2 هزار نفر خواهد بود که شامل یک هزار و 500 برادر و 500 خواهر است .
وی اضافه کرد: آزمون ورودی نیز 19 تیر ماه برگزار و کارت ورود به آزمون نیز از 13 تا 16 تیر توزیع خواهد شد.
نظر شما