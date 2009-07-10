امکان تعطیلی مدارس ابتدایی در روز پنج شنبه برای سال آینده وجود دارد

عباس رهی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج شنبه گفت: این طرح هم اکنون در کارگروه ویژه ای در وزارت آموزش و پرورش که متشکل از نماینده معاونتهای مختلفی است، در حال بررسی است.

معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش درباره مخالفت برخی از مسئولان آموزش و پرورش با این طرح گفت: به هرحال نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد که هدف از تشکیل کارگروه نیز جمع بندی این نظرات و رسیدن به یک هدف واحد و مشخص است.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره برنامه های این وزارتخانه برای کاهش افت تحصیلی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه گفت: طرح جدیدی را دراین باره در دست بررسی داریم که به محض اینکه کلیات آن نهایی شد درباره آن صحبت خواهم کرد. اما قطعاً ما نیز برای این مشکل برنامه ریزیهایی را خواهیم داشت و این طور نیست که مسئله را به حال خود رها کرده باشیم.

پیش از این رئیس مرکز آموزشهای دوره متوسطه، پیش دانشگاهی و هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار و دانش از مردود شدن 327 هزار و 740 دانش آموز در پایه اول متوسطه طی سال تحصیلی گذشته خبر داده بود.