  1. استانها
  2. گلستان
۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۹:۱۷

مراسم اعتکاف بانوان گلستان در شش مسجد برگزار می شود

مراسم اعتکاف بانوان گلستان در شش مسجد برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی گلستان گفت: شش مسجد برای برگزاری مراسم اعتکاف خواهران در استان مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی میرباقری عصر یکشنبه در دومین جلسه اعتکاف استان افزود: مسجد گلشن، امام حسین(ع)، جوادالائمه، ولیعصر (عج) و امام رضا (ع)  از جمله مکانهایی است که برای برگزاری مراسم اعتکاف ویژه خواهران مهیا دشه است.

وی زمان ثبت نام را هشتم تیر اعلام کرد و اظهار داشت: معتکفین تا یک روز قبل از برگزاری مراسم می توانند جهت شرکت در اعتکاف ثبت نام کنند.

به گفته باقری، این سنت حسنه و مبارک سالها به دست فراموشی سپرده شده بود که در طی سالهای اخیر، با تلاشهای مثمر ثمر سازمان تبلیغات اسلامی، احیاء شد.

معاون فرهنگی پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: هر ساله نسبت به سال قبل بسیاری از جوانان و نوجوانان از این مراسم استقبال پرشور تری دارند که سازمان تبلیغات اسلامی، امسال نیز پذیرای کلیه عزیزان است.

وی یادآورشد: مساجد ویزه برگزاری مراسم اعتکاف برادران در دست برنامه ریزی است که به زودی اعلام می شود.

گلستان دو هزار و هشت مسجد دارد.

کد خبر 903991

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها