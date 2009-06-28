مراسم اعتکاف بانوان گلستان در شش مسجد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی میرباقری عصر یکشنبه در دومین جلسه اعتکاف استان افزود: مسجد گلشن، امام حسین(ع)، جوادالائمه، ولیعصر (عج) و امام رضا (ع) از جمله مکانهایی است که برای برگزاری مراسم اعتکاف ویژه خواهران مهیا دشه است.

وی زمان ثبت نام را هشتم تیر اعلام کرد و اظهار داشت: معتکفین تا یک روز قبل از برگزاری مراسم می توانند جهت شرکت در اعتکاف ثبت نام کنند.

به گفته باقری، این سنت حسنه و مبارک سالها به دست فراموشی سپرده شده بود که در طی سالهای اخیر، با تلاشهای مثمر ثمر سازمان تبلیغات اسلامی، احیاء شد.

معاون فرهنگی پژوهش و آموزش تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: هر ساله نسبت به سال قبل بسیاری از جوانان و نوجوانان از این مراسم استقبال پرشور تری دارند که سازمان تبلیغات اسلامی، امسال نیز پذیرای کلیه عزیزان است.

وی یادآورشد: مساجد ویزه برگزاری مراسم اعتکاف برادران در دست برنامه ریزی است که به زودی اعلام می شود.

گلستان دو هزار و هشت مسجد دارد.