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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۹

در گفتگوی مهر با رئیس دانشگاه/

زمان انتشار نتایج آزمون دکتری دانشگاه سمنان اعلام شد

زمان انتشار نتایج آزمون دکتری دانشگاه سمنان اعلام شد

رئیس دانشگاه سمنان با اشاره به شرکت 278 داوطلب در آزمون دکتری این دانشگاه گفت: نتایج این آزمون تا دو هفته دیگر اعلام می شود.

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون دکتری دانشگاه سمنان 19 خرداد ماه در رشته های زبان و ادبیات فارسی، مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی - تبدیل انرژی)، مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، قدرت)، مهندسی شیمی (پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی- ترمودینامیک و سینتیک راکتورهای شیمیایی)، ریاضی (آنالیز) و فیزیک (ذرات بنیادی) برگزار شد.

وی ادامه داد: دانشگاه سمنان 278 داوطلب در این آزمون داشته است که در 12 گرایش از 20 گرایش دانشگاه در آزمون دکتری شرکت کرده اند.

رئیس دانشگاه سمنان افزود: 50 تا 60 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند که برای مصاحبه ظرفیتی دو برابر این تعداد را اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 903995

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