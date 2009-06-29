زمان انتشار نتایج آزمون دکتری دانشگاه سمنان اعلام شد

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون دکتری دانشگاه سمنان 19 خرداد ماه در رشته های زبان و ادبیات فارسی، مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی - تبدیل انرژی)، مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات، قدرت)، مهندسی شیمی (پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی- ترمودینامیک و سینتیک راکتورهای شیمیایی)، ریاضی (آنالیز) و فیزیک (ذرات بنیادی) برگزار شد.

وی ادامه داد: دانشگاه سمنان 278 داوطلب در این آزمون داشته است که در 12 گرایش از 20 گرایش دانشگاه در آزمون دکتری شرکت کرده اند.

رئیس دانشگاه سمنان افزود: 50 تا 60 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند که برای مصاحبه ظرفیتی دو برابر این تعداد را اعلام خواهیم کرد.