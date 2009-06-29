71 پایگاه تابستانی در کرج و شهریار آغاز به کار کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آموزش و پرورش ناحیه یک کرج با برپایی 22 پایگاه تابستانی به غیر از کانونهای فرهنگی و ورزشی اقدام به برگزاری دوره ها و کلاسهای مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و ... کرده است.

همچنین 20 پایگاه تابستانی و چهار سالن ورزشی و تعدادی دارالقرآن در آموزش و پرورش ناحیه دو این کلانشهر فعالیت تابستانی خود را با برگزاری کلاسها، دوره ها و مسابقات مختلف آغاز کرده اند.

در این میان آموزش و پرورش ناحیه سه کرج نیز مانند تمامی ناحیه ها با برپایی 10 پایگاه تابستانی در تلاش است تا غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان را به بهترین نحو ممکن با برگزاری کلاسهای مختلف و متنوع انجام دهد.

در بخش دیگری 15 پایگاه تابستانی و پنج کانون فرهنگی و تربیتی در آموزش و پرورش ناحیه چهار این کلانشهر نیز در نظر گرفته شده است تا تمامی دوره ها و کلاسهای آموزشی تابستانه دانش آموزان در آنها برگزار شود.

پایگاه های تابستانی ناحیه چهار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

همچنین آموزش و پرورش شهرستان شهریار در بخش مرکزی نیز اقدام به برپایی 14 پایگاه تابستانی با هماهنگی شهرداری و شورای اسلامی شهر در مناطق فقیرنشین مانند صباشهر، نصیرآباد و فاز یک اندیشه کرده است.