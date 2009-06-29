طبیعت بکر ایلام ؛ همچنان چشم به راه گردشگران داخلی و خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام، سرزمین طلوع آفتاب در غربی ‌ترین گوشه جغرافیایی این سرزمین پهناور و در مجاورت کشور عراق و استانهای لرستان و کرمانشاه جای گرفته است.

استان سرسبز و کوهستانی ایلام همچون نگینی در صدف در دل کوه ‌های سر به فلک کشیده و همیشه استوار زاگرس جای گرفته و دارای جاذبه ‌های فراوانی برای جذب گردشگران است.

استان کرمانشاه را که پشت سر می ‌گذاری سلسله کوه ‌های دالاهو "شش کلان" در آستانه فصلی نو دست بر شانه یکدیگر با صدای سرنا و دهل آماده رقص و پایکوبی برای جشن بهار و عروس زاگرس هستند.

چشم ‌اندازهای بکر و زیبای دالاهو را که پشت سر می‌ گذاری، "قلاقیران" نماد استقامت و سمبل جوانمردی مردم این دیار با بلوطهای پیر اما ایستاده "ششدار" چشمهای هر مخاطبی را به خود خیره می ‌کند.

ایلام با ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر مربع مساحت اگرچه جزو کوچکترین استانهای کشور محسوب می‌ شود اما دارای تنوع جالب توجهی است، تا حدی که می ‌توان به راحتی چهار فصل را در آن حس کرد، فاصله کوهستانهای برف پوش تا دشتهای گرم و بلوطهای کهنسال تا نخلهای سر برافراشته تنها چند کیلومتر است.

ایلام دارای جاذبه ‌های طبیعی زیادی از جمله تفرجگاه‌ های آبی، دریاچه ‌های دوگانه سیاه گاو، رودخانه ‌های مختلفی از جمله آب آسمان آباد، آب آفتاب، چیگا، زنگوان، پیرمحمد، تلخاب و تنگ گراو و جزمان رود است.

وجود آبشارهای طبیعی از دیگر جاذبه ‌های طبیعی این استان است که تصاویر زیبا و دلنشینی را در ذهن گردشگران به یادگار می‌ گذارد.

از جمله آبشارهای معروف استان ایلام آبشار چم ‌آو و آتباف و سرطاف بوده که در فصل تابستان میزبان گردشگرانی است که در کنار این جاذبه ‌های طبیعی سر می‌ کنند.

وجود غارهای مختلفی چون غار خفاش، زینگان، ملک و کبوتر دان از دیگر جاذبه ‌های این استان است که در گرمای تابستان فضای دلنشین و خنکی را برای گردشگران فراهم می کند.

علاوه بر این تفرجگاه ‌های جنگلی نیز باتوجه به انبوه درختان بلوط در ایلام جذابیت خاصی به این سرزمین بخشیده است که می ‌توان به مهمترین آنها شامل پارک جنگلی چغاسبز، گردشگاه خوران ایوان، ششدار، تنگ دالاهوو کلم و بدره اشاره کرد.

از دیگر منابع طبیعی گردشگری استان ایلام چشمه ها هستند که به طور معمول در دامنه ارتفاعات جریان دارند.

باتوجه به شرایط طبیعی تعداد چشمه ها در مناطق کوهستانی زیادتر و در نواحی جلگه ای کمتر است اما از تعداد واقعی چشمه ها آماری در دست نیست و به طور معمول از آب چشمه به عنوان آب زراعی استفاده می شود و چنانچه آب چشمه زیاد باشد، چشمه به طور مستقیم به باغها و مزارع هدایت می شود بعضی از چشمه ها به طور معمول به وسیله آبراهه هایی که در مجموع رودهای کوچکی را تشکیل می دهند و در اصطلاح محلی به آنها "گلال" گفته می شود، به منظور آبیاری کشتزارها به سوی روستاها هدایت می شوند.

چشمه آبگرم دهلران در فاصله سه کیلومتری شهر دهلران، چشمه آب گرمی با خواص گوگردی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در چند سال گذشته نیز با رسیدگی و تجهیز آن توانسته در جذب گردش هر چند اندک اقدام موثری باشد.

چشمه قیر دهلران از دیگر چشمه های مهم استان است که به علت عبور از سنگهای حاوی مواد آلی آب آن آغشته به قیر بوده و این چشمه همان طور که از اسمش برمی آید چشمه ای از قیر طبیعی است.

موقعیت کوهستانی، تنوع آب و هوا، بالا بودن مقدار نزولات جوی و دیگر خصوصیات طبیعی باعث شده که استان ایلام از جنگل طبیعی پوشیده باشد، هرچند به مرور زمان از تراکم و وسعت اراضی جنگلی استان کاسته شده اما در حال حاضر نیز باقیمانده جنگلهای استان نیز نسبت به برخی از استانهای کشور قابل توجه است و چشم اندازهای زیبایی از طبیعت استان را به نمایش می گذارد.

در گذشته نه چندان دور، این استان دارای جنگلهای وسیع و متراکم با درختان تنومند در مناطق کوهستانی و بیشه شمالی استان می توان مشاهده کرد که به طور عمده از گونه بلوط هستند.

نواحی جنگلی استان علاوه بر زیبایی های طبیعی، دو نوع محصول سقز و کتیرا نیز دارد که محل درآمد قابل توجهی برای مردم بومی این مناطق به شمار می رود.

مسئولان مساحت جنگلهای استان را حدود 500 هزار هکتار تخمین می زنند، پسته کوهی، کیکم، زالزالک، بادام کوهی، زبان گنجشک، شن، انجیرکوهی، ارغوان، گیلاس وحشی، مورد، کنار و ارژن (ارجن) از جمله انواع درختان این استان است.

پارک جنگلی چقاسبز "چقا جنگیه" که یکی از مناطق مهم گردشگری و تفریحی این استان محسوب می شود، پارک جنگلی بوده که یکی از فضاهای زیبا و دلنشین ایلام است که شرایط طبیعی مناسبی را جهت گذران اوقات فراغت مردم فراهم آورده و در آن درختانی همچون کاج و سرو، اقاقیا، ارجن، بادام کوهی و گردو کاشته شده است.

دره پرآب و درخت و مصفای میشخاص از روستای جعفرآباد در فاصله 30 کیلومتری ایلام شروع شده و تا ارتفاعات طولاب که در آن جنگل و باغ در هم آمیخته اند، ادامه می یابد.

درختان گردو، انواع میوه ها، چندین روستا در مسیر ییلاقی دره با مردمانی زحمتکش و مهربان، سرچشمه های خروشان چشمه ساران متعدد، نزدیک بودن این دره ییلاقی با تفریحگاه جنگلی گاوز و مزارع متنوع آن باعث نشاط و علاقه در بازدیدکنندگان از محل می شود.

در دو کیلومتری این دره ییلاقی و در طول مسیر جاده اصلی ایلام به دره شهر جنگل انبوه و زیبای مله پنجاو، زیبایی خاصی به این مجموعه بخشیده است. دره ییلاقی میشخاص با باغات و مزارع یکی از مناطق سرسبز و دیدنی و پردرآمد استان ایلام بوده که محصولات آن کیفیت مطلوبی دارند و در داخل و خارج استان به فروش می رسد و باعث رونق اقتصادی منطقه می شود.

تفریحگاه جنگلی ششدار که در پنج کیلومتری شهر ایلام و در کنار کوه قلاقیران در مسیر جاده ایلام - کرمانشاه واقع شده و از شاخصترین تفریحگاه های استان محسوب می شود.

این ناحیه تفریحی به خاطر مجاورت با شهر ایلام و نزدیکی به یکی دیگر از تفریحگاه های زیبای طبیعی به نام منجل، مورد استفاده وسیع مردم و دوستداران طبیعت به ویژه در ایام فصول بهار و پاییز قرار می گیرد. در حد فاصل بین این تفریحگاه و ناحیه منجل، چشمه سارها و باغات زیبای سلطان آباد قرارگرفته است. کوه معروف قلاقیران که از آن به عنوان نماد شهر و استان ایلام یاد می شود در این ناحیه قرار دارد.

تفریحگاه جنگلی تنگ دالاهو نیز از دیگر تفریحگاه های معروف و جذاب این استان بوده که در مسیر جاده اسلام آباد - ایلام در فاصله 25 کیلومتری شهر ایلام قرار گرفته و دارای جنگلهای انبوه بنه، زالزالک و بلوط و چشمه طبیعی آب است.

تفریحگاه دالاهو از وسعت قابل توجهی برخوردار است و باتوجه به مجاورت با ارتفاعات طبیعی و تفریحی و شکارگاه های منطقه و ییلاقی بودن آن، در بهار و تابستان مورد استفاده دوستداران و مشتاقان زیبایی های طبیعت قرار می گیرد.

تفریحگاه تجریان، تفریحگاه زیبا و جنگلی است که در فاصله 20 کیلومتری شهر ایلام در مسیر چوار - مورت و بولی قرار دارد و دارای چشمه های آب زلال بوده و این تفریحگاه در مجاورت تنگ زیبای موسوم به تنگ بهشت واقع شده است و با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه از فصل زمستان تا بهار مورد استفاده قرار می گیرد.

تفرجگاه کلم بدره از دیگر تفرجگاه های ییلاقی بوده در فاصله 70 کیلومتری ایلام دره کلم (حد فاصل ایلام - بدره) قرار دارد. وجود باغات، گونه های مختلف گیاهی و رودخانه پرآبی که از دامنه کبیرکوه سرچشمه می گیرد، این منطقه را به یکی از زیباترین مناطق گردشگری طبیعی تبدیل کرده است. علاقمندان به طبیعت بکر و گردشگران می توانند در تمامی فصول سال به ویژه فصل تابستان از این تفریحگاه بکر استفاده کنند.

استان ایلام منطقه ‌ای عشایرنشین است و صنایع دستی آن به ویژه گلیم نقش برجسته که شهرت ملی نیز دارد از مهمترین صنایع دستی استان محسوب می‌ شود. این استان همچنین همانند سایر مناطق ایرانی سوغاتهای محلی خاص دارد که سقز محلی، شیرین بژی برساق، شیرینی کله کنجی و روغن حیوانی از جمله آنان است.

طبیعت ایلام ظرفیت آن را دارد که همراه با توجه ویژه مسئولان و فراهم شدن زیرساختهای گردشگری علاوه بر جذب گردشگر داخلی، طبیعتگردانی را از تمامی اقصی نقاط دنیا نیز جذب کند.