۸ تیر ۱۳۸۸، ۹:۱۰

30 هزار تن چای بین اقشار آسیب پذیر توزیع می شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس هشتم از خرید و توزیع 30 هزار تن چای خشک در بین اقشار آسیب پذیر جامعه خبر داد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس توافق بین وزرات بازرگانی و وزرات جهاد 35 هزار تن چای خشک موجود در انبارهای چای استان از کشاورزان خریداری می شود که 30 هزار تن از این مقدار توسط وزرات جهاد کشاورزی خریداری خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: پنج هزار تن دیگر نیز که از همان انبار کارخانه های چای سازی تامین می شود توسط وزارت بازرگانی با قیمت هشت هزار ریال با یارانه دولت و تسهیلات خریداری شده و بعد از مراحل بسته بندی از طریق اتحادیه های زیر مجموعه در بازار عرضه می شود تا مردم از چای ایرانی بیشتر بهره مند شوند.

لاهوتی ادامه داد: با اجرایی شدن تصمیمات وزیران بازرگانی و کشاورزی برای تخلیه و توزیع چای خشک، کارخانه داران نگران خرید برگ سبز و تولید مجدد چای نخواهند بود.

