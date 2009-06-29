سالانه 6 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد حسن نعمت اللهی ظهر شنبه در جریان برگزاری همایش استانی قاچاق، آسیبها و راهکارها در سنندج اظهار داشت: متاسفانه سالانه بیش از 6 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که این میزان ورود کالای قاچاق باعث شده که بخش زیادی از کارخانجات و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر تاثیرات مخرب ورود کالای قاچاق به کشور در حوزه امنیت ملی، افزایش این روند باعث شده که بعضی از کارخانجات و واحدهای تولیدی در سراسر کشور با 40 الی 50 درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول باشد که این کار در ادامه باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد.

معاون معاون پیشگیری، برنامه ریزی و امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور عنوان کرد: اهمیت مبارزه با قاچاق کالا در عصر کنونی و در میان مسئولان بر هیچ کسی پوشیده نیست ولی باید توجه داشت که برای مقابله با این پدیده باید بر اساس فرهنگهای مختلف در مناطق گوناگون کشور اقدام کرد که میزان تاثیر گذاری و موفقیت آمیز بودن کارها افزایش یابد.

نعمت اللهی عنوان کرد: مهمترین بحث در امر قاچاق کالا در کشور این است که عنوان قاچاق کالا برای مردم ساکن در مناطق مرزی کشور اطلاق ولی سود آن به جیب عده ای از افراد محدود و سودجو در سایر نقاط کشور ریخته می شود.

وی یادآور شد: بر اساس بررسیهای صورت گرفته در حال حاضر کمتر از پنج درصد از سود قاچاق کالا برای مردم و ساکنین مرزی در کشور است که 95 درصد دیگر به افرادی در استانهای مرکزی کشور که به صورت گسترده در پی این کار هستند، می رسد.

معاون پیشگیری، برنامه ریزی و امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول چند سال اخیر افزایش قاچاق مشروبات الکلی در کشور نیز آغاز شده و دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به اعتقادات مذهبی و برای پیاده کردن سیاستهای فرهنگی خود از افراد مختلفی در این عرصه سوء استفاده می کنند.

نعمت اللهی گفت: در بررسیهای صورت گرفته مواردی به چشم می خورد که کاملا گویایی ردپای عوامل ضد انقلاب و کشورهای غربی است چرا که تمامی کسانی که امر به قاچاق مشروبات الکلی می نمایند به صورت کامل مورد حمایت قرار گرفته و حتی خود شخص و وسیله نقلیه نیز بیمه می شوند.

وی خواستار تشدید مجازاتهای برخورد با پدیده قاچاق در کشور شد و عنوان کرد: هر چند که در طول چند سال اخیر روند برخورد با عوامل قاچاق کالا و مشروبات الکلی افزایش یافته ولی باید در کنار این مهم محدودیتهای اجتماعی را برای افراد متخلف در این حوزه نیز در نظر گرفت.

معاون پیشگیری، برنامه ریزی و امور استانهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در پایان گفت: استفاده از توانمندیهای سازمانهای غیردولتی و بخشهای خصوصی به ویژه نقش و جایگاه روحانیون نیز می تواند یکی از عوامل برخورد و کاهش قاچاق کالا در استان کردستان و سایر مناطق کشور مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این برنامه علاوه بر اهدای جایزه به نفرات برتر یک فیلم کوتاه در خصوص عواقب قاچاق کالا که توسط دانش آموزان روستای بیساران تهیه شده بود نیز پخش شد.