امیدها با دو بازیکن بزرگسال در آفریقای جنوبی/ مشکل خروجی بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان که درتصمیمی ناگهانی از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال برای شرکت در تورنمنت آفریقای جنوبی جایگزین تیم فوتبال بزرگسالان کشورمان شد، به دلیل محدودیت های زمانی با مشکلات ویزا و خروجی بازیکنان روبروست و در صورتی که این مشکلات ظرف روزهای آینده و تا زمان اعزام تیم برطرف نشود به احتمال زیاد تعدادی از بازیکنان بزرگسال جایگزین بازیکنان امید خواهند شد.

به گفته امیرحسین پیروانی مربی تیم فوتبال امید با توجه به شرایط سنی بازیکنان تیم امید اغلب بازیکنان با مشکلات خروج از کشور روبرو هستند و فدراسیون فوتبال نتواند ظرف روزهای آینده نتواند موافقت ارگانهای ذیربط را کسب کند احتمالا تعدادی از بازیکنان بزرگسال در این سفر جایگزین بازیکنان امید خواهند شد.

وی تصریح کرد: هر زمان که وضعیت بازیکنانی که با مشکل خروجی روبرو هستند مشخص شود، متناسب با پست آنها از بازیکنان بزرگسال برای حضور در اردوی تیم امید دعوت خواهیم کرد.

قرار است تیم فوتبال امید کشورمان روز پنج شنبه 11 تیرماه با 25 بازیکن برای شرکت در دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی فوتبال بوتسوانا (14 تیر) و تیم فوتبال "خزیر" قهرمان باشگاههای آفریقای جنوبی (21 تیر) عازم این کشور شود.