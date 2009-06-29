30 درصد مشترکان بوشهری بیشتر از الگوی مصرف، آب استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید دهقانی در حاشیه جریان بازدید از پروژه های آب بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: از 140 هزار مشترک آب در شهرهای استان بوشهر، بیش از 36 هزار مشترک پرمصرف طی سال جاری دو میلیون و 300 هزار متر مکعب آب مصرف کردند .

وی اظهار داشت: روزانه 160 هزار متر مکعب آب با الگوی مصرف ماهانه 22 متر مکعب برای هر خانوار در شهرها مصرف می شود که از ابتدای امسال تاکنون، 55 هزار مشترک الگوی مصرف را رعایت کرده اند .

وی اظهار داشت: 250 هزار متر مکعب آب روزانه در استان بوشهر توزیع می شود که 65 درصد آن را مشترکان شهری مصرف می کنند .

وی با توجه به تامین آب مورد نیاز این استان، از استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و بارش کمترین میزان بارندگی کشور در این استان در سال گذشته، ادامه داد: با توجه به خشکسالی در این استان لازم است مشترکان الگوی مصرف را رعایت کنند .

دهقانی افزود: پارسال 180 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای آبرسانی هزینه شد و امسال تاکنون 40 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرحها اختصاص یافته است .

وی اظهار داشت: پارسال ضمن نوسازی 170 کیلومتر شبکه آبرسانی ساخت مخزنهای ذخیره آب نیز در شهرهای گناوه، سعدآباد و کاکی آغاز شد .