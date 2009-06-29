65 پایگاه سنجش سلامت نوآموزان در استان تهران ایجاد شد

الهه حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از روز امروز (دوشنبه) در 65 پایگاه به طور رسمی در 27 منطقه استان تهران آغاز شد.

وی افزود: در اجرای این طرح کارشناسی بهداشت، مدیریت استثنایی و معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، دانشگاه شهید بهشتی و سازمان بهزیستی استان تهران همکاری می کنند.

این مسئول با اشاره به مراحل سنجش سلامت نوآموزان خاطرنشان کرد: نوآموزان در مرحله اول پس از دریافت شناسنامه سلامت از مدرسه خود، به همراه اولیا با مراجعه به پایگاه سلامت و پس از اخذ نوبت در روز مربوطه با مراجعه به ایستگاه های مختلف سنجش سلامت در بخشهای مختلف و با انجام آزمایشها شناسنامه سلامت را تکمیل می کنند.

حسن پور بیان داشت: در ایستگاه های سنجش آزمایشهای متعددی از جمله استعداد تحصیلی، بینایی و شنوایی انجام می شود و پس از انجام این آزمایشها مربی بهداشت و پزشک عمومی نیز شناسنامه را تکمیل و نوآموز را تایید می کنند.

این کارشناس عنوان کرد: پزشک عمومی پس از بررسی وضعیت نوآموز در صورت نیاز داشتن به آزمایشهای پیشرفته تر وی را به پزشک تخصصی ارجاع می دهد و پس از تایید و انجام آزمایشهای پزشک تخصصی و تایید وی، پزشک عمومی نیز نوآموز را تایید می کند.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح و انجام آزمایشهای مختلف بر روی نوآموز قبل از ورود به دبستان، تمامی مشکلات جسمانی، بینایی، شنوایی، نمودار DMI ( نمودار رشد یا نمایه توده بدنی)، مشکلات سوء تغذیه و کم خونی وی بررسی، پیشگیری و درمان می شود.

این مسئول متذکر شد: اجرای این طرح تاثیر به سزایی در آغاز دوران تحصیل دانش آموزان دارد چون به دلیل مشکلات بنیادی، ضریب یادگیری و هوشی دانش آموزان کاهش می یابد، با اجرای این طرح می توان تمامی این مشکلات را درمان و پیشگیری کرد و در صورت حاد بودن بیماری دانش آموز به مدارس استثنایی معرفی می شود.

سنجش سلامت نوآموزان باید از سن چهار سالگی آغاز شود

کارشناس بهداشت سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران خاطرنشان کرد: چون در گذشته مقطع پیش دبستانی وجود نداشت و دانش آموزان در سن هفت سالگی پا به عرصه تعلیم و تربیت می گذاشتند، مصوب شد که این طرح در سن شش سالگی اجرا شود اما هم اکنون که مقطع پیش دبستانی بر دوره های تحصیلی افزوده شده است باید اجرای این طرح در سنین پایین تر آغاز شود تا بتوان از مشکلات حاد در میان دانش آموزان جلوگیری کرد.

حسن پور ادامه داد: با اجرای این طرح در سنین چهار سالگی می توان مشکلات نوآموزان را تا سن ورود به مدرسه رفع کرد تا مجبور نباشند در مدارس استثنایی تحصیل کنند.

وی اعلام کرد: این طرح 16 سال است که در سطح استان تهران در حال اجرا شدن است و سال گذشته در سطح شهرستانهای این استان 85 هزار دانش آموز دختر و پسر در سطح سنجش سلامت نوآموزان شرکت کردند.