انتقاد شدید کانری از BBC/ "ماه" بهترین فیلم بریتانیایی ادینبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد جشنواره فیلم ادینبورگ 2009 شب گذشته با معرفی برگزیدگان به پایان رسید و هیئت داوران جایزه مایکل پاول به ریاست جو رایت جایزه بهترین فیلم بریتانیایی به همراه 20 هزار پوند را به "ماه" ساخته دانکن جونز اعطا کرد. جونز فرزند دیوید بووی خواننده معروف است و فیلم او پیشتر در جشنواره ساندنس درخشیده بود.

در این مراسم شان کانری بازیگر سرشناس اسکاتلندی که برای اهدای جوایز روی صحنه رفته بود، خطاب به حاضران گفت: BBC همین حالا 300 تکنیسین در جشنواره موسیقی گلاستنبری در جنوب غربی انگلیس دارد، اما در جشنواره فیلم ادینبورگ حتی یک نفر هم از تکنیسین‌های BBC نیست.

پوستر فیلم سینمایی "ماه"

جیمز باند سابق سینما در ادامه افزود: این قطعا روی همه تاثیر می‌گذارد. این اتفاق روی من تاثیر می‌گذارد و من فکر می‌کنم باید برای آن چاره‌ای بیندیشیم و کاری بکنیم. مقام‌های BBC هم بلافاصله به این انتقاد کانری واکنش نشان دادند و اعلام کردند این شبکه خبری به اندازه کافی گزارش رادیویی، تلویزیونی و آنلاین از جشنواره ادینبورگ پخش کرده است.

"ماه" با بازی سام راک‌ول و کوین اسپیسی درباره مردی تنها روی کره ماه هفته گذشته در صدر نظرسنجی جایزه استاندارد لایف فیلم برگزیده تماشاگران هم بود. اما این جایزه در نهایت به انیمیشن سینمایی "راز کلز" به کارگردانی تام مور رسید که برندان گلیسن بازیگر ایرلندی در آن به جای شخصیت اصلی حرف زده است.

کری فوکوناگا پس از بردن جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره ساندنس، جایزه بهترین کارگردان تازه‌کار جشنواره ادینبورگ را هم با تریلر حماسی "بدون نام" از آن خود کرد. فیلم محصول مشترک آمریکا و مکزیک و درباره سفر یک زن هندوراسی از مکزیک به سوی ایالات متحده است.

آلیونا فن در هورست فیلمساز آلمانی ـ هلندی برای ساختن مستند زندگی بوریس ریژی شاعر روس جایزه بهترین مستند جشنواره را برد و جایزه بهترین بازیگر فیلم‌های بریتانیایی به کتی جارویس برای بازی در "فیش تانک" ساخته آندرا آرنولد رسید. "آسانتر با تمرین" به کارگردانی کایل پاتریک آلوارز هم بهترین فیلم بین‌المللی ادینبورگ شد.

شصت و سومین جشنواره فیلم ادینبورگ شب گذشته با نخستین نمایش بین‌المللی "آدام" به کارگردانی مکس مایر به پایان رسید که هیو دنسی و رز بایرن در آن بازی کرده‌اند. از ایران فیلم سینمایی "چراغی در مه" پناه‌برخدا رضایی و مستند کوتاه "بمب‌های پرتقالی" ساخته ماجد نیسی در بخش‌های رقابتی حضور داشتند. "شیرین" عباس کیارستمی هم در ادینبورگ به نمایش درآمد.