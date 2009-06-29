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۸ تیر ۱۳۸۸، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل و برگزاری دیدار تیم زیر 14 سال کشورمان برابر چین از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم تیرماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با پنجم رجب سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم ژوئن سال 2009 میلادی.

- مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
سالن خویانیا آره نا
* رومانی - ایران، ساعت 13 (گروه B)
* پرو - جمهوری چک، ساعت 15 (گروه A)
* اروگوئه - کاستاریکا، ساعت 17 (گروه B)
* موزامبیک - برزیل، ساعت 19:10 (گروه A)

سالن نیوتاون دی فاریا
* ونزوئلا - اوکراین، ساعت 13 (گروه D)
* مجارستان - آنگولا، ساعت 15 (گروه C)
* اکوادور - آرژانتین، ساعت 17 (گروه D)
* پاراگوئه - گواتمالا، ساعت 19:10 (گروه C)

- در ادامه مسابقات مرحله دوم فوتبال زیر 14 سال بازی‏های آسیایی نوجوانان در سنگاپور امروز تیم های ایران و چین برابر هم به میدان می روند.

- تیم ملی بسکتبال کشورمان به منظور دیدار با تیم‎های لبنان و مصر در چارچوب تورنمت بین‎المللی قطر عصرامروز راهی این کشور می‎شود.

کد مطلب 904056

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