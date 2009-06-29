تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم تیرماه سال 1388هجری شمسی مصادف است با پنجم رجب سال 1430 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم ژوئن سال 2009 میلادی.
- مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
سالن خویانیا آره نا
* رومانی - ایران، ساعت 13 (گروه B)
* پرو - جمهوری چک، ساعت 15 (گروه A)
* اروگوئه - کاستاریکا، ساعت 17 (گروه B)
* موزامبیک - برزیل، ساعت 19:10 (گروه A)
سالن نیوتاون دی فاریا
* ونزوئلا - اوکراین، ساعت 13 (گروه D)
* مجارستان - آنگولا، ساعت 15 (گروه C)
* اکوادور - آرژانتین، ساعت 17 (گروه D)
* پاراگوئه - گواتمالا، ساعت 19:10 (گروه C)
- در ادامه مسابقات مرحله دوم فوتبال زیر 14 سال بازیهای آسیایی نوجوانان در سنگاپور امروز تیم های ایران و چین برابر هم به میدان می روند.
- تیم ملی بسکتبال کشورمان به منظور دیدار با تیمهای لبنان و مصر در چارچوب تورنمت بینالمللی قطر عصرامروز راهی این کشور میشود.
نظر شما