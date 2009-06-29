جرج طلایی بهترین فیلم جشنواره مسکو به روسیه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران جشنواره امسال فیلم مسکو به ریاست پاول لونگین فیلمساز سرشناس روس به همراه شیام بنگال و نیک پاول علاوه بر اهدای جایزه بهترین فیلم به یکی از نمایندگان سینمای روسیه در بخش مسابقه، جایزه ویژه خود یا همان جرج نقره‌ای را هم به فیلم سینمایی "معجزه" به کارگردانی الکساندر پروشکین اهدا کردند.

جایزه جرج نقره‌ای بهترین کارگردان به ماریانا چنیو برای فیلم سینمایی "پنج روز بدون نورا" از مکزیک رسید و ولادیمیر ایلین بازیگر روس برای ایفای نقش در فیلم "بند شماره شش" جایزه جرج نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را گرفت. اما جایزه بهترین بازیگر زن به لنا کاستیوک اوکراینی برای بازی در "ملودی برای ارغنون استوانه‌ای" اهدا شد.

نیکلای دوستال برنده جایزه جرج طلایی بهترین فیلم جشنواره مسکو

"منطقه درگیری" به کارگردانی وانو بوردولی از گرجستان بهترین فیلم بخش رقابتی چشم‌انداز سی و یکمین جشنواره فیلم مسکو لقب گرفت و رزو چکیدزه فیلمساز گرجستانی جایزه ویژه مشارکت چشمگیر در دنیای سینما را از آن خود کرد. جایزه ویژه مدرسه استانیسلاوسکی برای دستاورد چشمگیر در عرصه بازیگری هم به اولگ یانکوفسکی اهدا شد.

جایزه منتقدان بین‌المللی فیپرشی به فیلم برگزیده بخش مسابقه رسمی به "ملودی برای ارغنون استوانه‌ای" به کارگردانی کایرا موراتووا رسید و هیئت داوران منتقدان سینمای روسیه جایزه خود را به "به فرمان خدا" به کارگردانی گابریله سالواتورس اهدا کرد. در این بخش دیپلم افتخار به "فرد گمشده" ساخته نوا بوشل اهدا شد.

جشنواره فیلم مسکو 2009 روز 19 ژوئن (جمعه 29 خردادماه) با نمایش فیلم سینمایی "تزار" ساخته پاول لونگین آغاز شد. فیلمساز روسی مقیم فرانسه چندی پیش این فیلم را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن داشت. این دوره جشنواره با نمایش "دشمنان عمومی" ساخته مایکل مان به پایان رسید. جانی دپ و کریستین بیل در این فیلم 143 دقیقه‌ای بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "بی‌بی" به کارگردانی حسن یکتاپناه تنها نماینده سینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره فیلم مسکو بود که با وجود استقبال نسبی منتقدان و تماشاگران از آن، در شب پایانی دست خالی مراسم اهدای جوایز را ترک کرد. سلیمه رنگزن بازیگر اصلی این فیلم است که بازی او تحسین منتقدان روسی را برانگیخت.