بهداشت قضایی موجب کاهش حجم پرونده های وارده به دادگستری ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، فریدون پروینیان شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح ساختمان شوراهای حل اختلاف شهرهای شال و اسفرورین اظهار داشت: هر چند با آغاز فعالیت این شوراها برخی زمزمه های مخالفت را سر دادند اما امروز با گذشت زمان ثابت شد که شوراها نه تنها برای قضاوت تشکیل نشده بلکه جهت احیا سنت حسنه صلح و سازش فعال شده و به حل مشکلات مردم کمک کرده است.

معاون قضایی دادگستری استان قزوین یادآور شد: تجربه نشان داده است هر کاری که مردم به آن وارد شده اند و در کنار مسئولان قرار گرفته اند موفقیت آمیز بوده و نتایج ارزشمندی داشته است.

پروینیان با اشاره به اهمیت رعایت بهداشت قضایی گفت: بهداشت قضایی برای جلوگیری از ورود حجم زیادی از پرونده ها به محاکم ضروری است که این کار به نوعی پیشگیری از تشکیل پرونده محسوب می شود که با آموزش عمومی افراد به ویژه در معاملات محقق می شود.

قاضی پروینیان اضافه کرد: قوانین باید به گونه ای تنظیم شود که مشکلات هر دستگاهی در داخل همان دستگاه حل شده و جنبه قضایی به خود نگیرد که مسئولیت دستگاه قضایی را بیشتر کند.

در ادامه این مراسم حجت الاسلام سیدهاشم موسوی امام جمعه شهر شال با بیان عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: پرونده هایی که به شورا وارد می شود و نیز آمار بالای مختومه ها مبنای ارزیابی قوه قضاییه است که حجم بسیار زیاد پرونده ها جای نگرانی و سئوال دارد.

وی افزود: بسیاری از پرونده های تشکیل شده در دادگاه ها مربوط به دستگاه های دیگر است که اگر با همین حجم پرونده پیش رویم در آینده ای نه چندان دور دستگاه قضایی با بحران مواجه می شود که باید برای آن فکری کرد.

موسوی اظهار داشت: صلح و سازش باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و با ترویج آموزه های دینی کاری کنیم تا اختلافات کمتر شده و همچنین در مواقع بروز مشکل خود مردم مسائل را با صلح و سازش حل کنند.

در پایان این مراسم ساختمان ملکی شورای حل اختلاف اسفرورین با 420 متر مربع مساحت و 150 متر مربع زیربنا در یک طبقه و ساختمان شورای حل اختلاف شهر شال با 502 متر مربع مساحت و 150 متر مربع زیربنا در یک طبقه افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

ساختمانهای یاد شده دارای سیستمهای امنیتی، دوربینهای مدار بسته مرتبط با مرکز، تجهیزات الکترونیکی و قابلیت نصب cms است و برای ساخت آنها بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال هزینه شده است.