اعتبار ویژه ای جهت حمل و دفن زباله مرکز استان مازندران اختصاص یافت

نادعلی رمضان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: با توجه به فشارهای سنگین وارده بر بودجه سالانه شهرداری ساری، استانداری مازندران با دستور اکید استاندار متعهد شد تا نسبت به بخشی از هزینه های سالانه دفن و حمل زباله مرکز استان به شهرداری کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری ساری سالانه دو میلیارد تومان برای دفن و حمل زباله هزینه می کند که این بودجه سبب هدر رفتن بسیاری از اعتبارات شهرداری و کندی اجرای پروژه های عمرانی شده است.

سخنگوی شورای شهر ساری با اشاره به اینکه با پیگیری های فرماندار، اعضای شورا و شهردار زمین احداث کارخانه کمپوست مرکز استان مشخص شده است، عنوان کرد: به زودی با مساعدت استانداری، سازمان بازیافت و شهرداری ساری عملیات اجرایی کارخانه بازیافت زباله مرکز مازندران در روستای تازه آباد ساری آغاز می شود.

رمضان پور با بیان اینکه 10 میلیارد تومان اعتبار جهت احداث کارخانه کمپوست زباله مرکز استان هزینه می شود، یادآور شد: ساخت کارخانه کمپوست از محل اعتبارات سازمان شهرداری های کشور به سازمان بازیافت استان و شهرداری ساری تخصیص و عملیاتی می شود.

وی افزود: با اخذ تایید موافقت نامه زیست محیطی و تامین اعتبار مورد نیاز ساخت کارخانه کمپوست یکساله به اتمام خواهد رسید.

رمضان پور در پایان به نمایندگی از اعضای شورا و شهردار مرکز استان از پیگیری ها و تلاشهای مجدانه مدیریت ارشد استان، معاون عمرانی استاندار و فرماندار مرکز استان برای تامین رفاه عمومی و حقوق شهروندان مرکز استان قدردانی کرد.

شهر ساری مرکز مازندران حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد.