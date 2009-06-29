درخواست چند کشور برای پیوستن به اوپک گازی/ احترام غولهای گازی به ایران

سید محمد علی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در آستانه برگزاری نشست وزیران کشورهای عضو اوپک گازی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به 70 درصد ذخایر گازی دنیا در اختیار کشورهای عضو این مجمع بین المللی قرار دارد، گفت: بر خلاف اوپک نفت، هم اکنون مهمترین بازیگران بازارهای جهانی گاز در مجمع کشورهای صادر کننده گاز عضویت دارند.

وی با اشاره به غیبت تولید کنندگان و صادرکنندگان بزرگ نفت خام در اوپک نفتی همچون روسیه، مکزیک، نروژ و قزاقستان، بیان کرد: اما در اوپک گازی تمامی کشورهای بزرگ همچون ایران، روسیه، قطر و الجزایر حاضر هستند.

این مقام مسئول با اشاره به تمایل برخی از کشورهای گاز خیز برای پیوستن به مجمع کشورهای صادر کننده گاز، اظهار داشت: در نشست قطر قرار است برخی از درخواست کشورهایی که جز بازیگران بازار گاز هستند برای عضویت در این مجمع مورد بررسی قرار بگیرد.

احترام غول های گازی دنیا به ایران

وی در ادامه در تشریح جایگاه ایران در بین کشورهای عضو اوپک گازی، توضیح داد: با توجه به اینکه اساسنامه پیشنهادی ایران در این مجمع به تصویب رسید و ایران به نوعی مبتکر تشکیل این مجمع بوده، سایر اعضا احترام خاصی برای ایران قائل هستند.

خطیبی یادآور شد: اولین نشست کارشناسی اوپک گازی سال گذشته به میزبانی تهران برگزار شد و در طول 8 سال گذشته تلاش های زیادی برای شکل گیری این سازمان از سوی ایران انجام شده که این موضوع جایگاه کشورمان را ارتقا داده است.

نماینده ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز با تاکید بر اینکه این مزیت ها موجب نمی شود که ایران نسبت به سایر کشورها برتری داشته باشد، خاطر نشان کرد: در اوپک گازی همه دارای حق مساوی بوده و کشوری نسبت به سایرین از حق ویژه ای برخوردار نیست.

اوپک گازی منافع مصرف کنندگان را به خطر نمی اندازد

خطیبی با اشاره به این موضوع که در ابتدای شکل گیری اوپک گازی مصرف کنندگان گاز طبیعی نگاه بد بینانه و عکس العمل های شتاب زده ای نسبت به تشکیل این سازمان داشتند، تبیین کرد: اما صادر کنندگان گاز حق دارند دور هم جمع شوند، که این موضوع به منزله به خطر افتادن منافع مصرف کنندگان گاز نیست.

وی با تاکید بر اینکه روند زمانی شکل گیری اوپک گازی نشان می دهد که با ایجاد این سازمان منافع مصرف کنندگان گاز به خطر نمی افتند، گفت: حتی در برخی موارد و محورها مصرف کنندگان و تولید کنندگان گاز با یکدیگر توافق هم دارند.

به گزارش مهر، نشست وزیران مجمع کشورهای صادر کننده گاز فردا با حضور 11 کشور عضو، نروژ و قزاقستان به عنوان ناظر و امارات متحده عربی به عنوان مهمان ویژه در قطر برگزار می شود. نشست کمیته کارشناسی این سازمان امروز در دوحه برگزار می شود.