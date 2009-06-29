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۸ تیر ۱۳۸۸، ۷:۵۴

عقیقی: آثار داستانی برای اقتباس سینمایی مناسب نیستند

عقیقی: آثار داستانی برای اقتباس سینمایی مناسب نیستند

نویسنده فیلمنامه "شب‌های روشن" آثار داستانی سال‌های گذشته را دارای ویژگی‌های مثبت برای تبدیل شدن به فیلمنامه اقتباسی نمی‌داند.

سعید عقیقی به خبرنگار مهر گفت: پایین آمدن میزان تولید فیلم‌های اقتباسی دلایل مختلف دارد که از جمله آن می‌توان به آمار سرانه مطالعه کتاب در ایران اشاره کرد . با نگاهی گذرا به آمارهای ارائه شده مشخص می‌شود کتابخوانی در ایران جایگاه قابل توجه ندارد .از سویی برگرداندن متون مکتوب به فیلمنامه ای قابل توجه و مخاطب پسند بسیار دشوار است.

نویسنده فیلمنامه "شب‌های روشن" ادامه داد: متاسفانه آثار منتشر شده سال‌های اخیرکیفیت و قابلیت تبدیل شدن به فیلمنامه را ندارند، محدودیت‌های حاکم بر فضای مدیریتی در سازمان‌های متولی سینما و تلویزیون مشکل آفرین است، به‌طوری که در تصویب و صدور مجوز برای بعضی طرح‌های اقتباسی ازبعضی نویسندگان شاخص با مشکل مواجه می شویم.

عقیقی ادامه داد: درایران تنها چند کارگردان علاقمند به تولید آثار اقتباسی وجود دارد که بر اساس سلیقه و به شیوه‌های ذوقی و غریزی دست به تولید اینگونه آثار می‌زنند. در هر حوزه فرهنگی تا زمانی که مدیران فرهنگی معیاری مشخص برای استانداردهای آن حوزه و پشتوانه‌ای سازمان یافته در جهت بهبود روند کار و نه ایجاد مانع وجود نداشته باشد با رشد و شکوفایی مواجه نمی شویم و تنها می توانیم به تولید کارهایی بر اساس تلاش‌های خود‌جوش فیلمسازان امیدوار باشیم.

نویسنده فیلمنامه "صداها" افزود: در شرایط فعلی مسیر تولید کارهای اقتباسی مشکل پیموده می‌شود و نویسندگان به سختی حاضر به ارائه آثارشان به فیلمسازان هستند، باید بستری مناسب برای ایجاد تعامل میان آنها بوجود آید و نویسندگان باید تجربه تاریخ سینما را مبنی بر اینکه آثار تصویری که مانند داستان اولیه ساخته شوند در سایه داستان باقی مانده و با موفقیت رو به رو نشده مد نظر قرار دهند.  

عقیقی در پایان گفت: کارگردان‌ها وفیلمسازان باید وجود ویژگی‌های انطباقی میان اثری که ساخته می شود و داستانی که قبلا نوشته شده و فاصله میان اثر اقتباسی و منبع اقتباسی را مورد توجه قرار دهند و اولویت را با تصویر بدانند و در تغییر اثر و ساخت فیلم گرایش‌هایی نزدیک به ذائقه جامعه ایرانی را در نظر بگیرند.

کد مطلب 904073

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