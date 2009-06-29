عقیقی: آثار داستانی برای اقتباس سینمایی مناسب نیستند

سعید عقیقی به خبرنگار مهر گفت: پایین آمدن میزان تولید فیلم‌های اقتباسی دلایل مختلف دارد که از جمله آن می‌توان به آمار سرانه مطالعه کتاب در ایران اشاره کرد . با نگاهی گذرا به آمارهای ارائه شده مشخص می‌شود کتابخوانی در ایران جایگاه قابل توجه ندارد .از سویی برگرداندن متون مکتوب به فیلمنامه ای قابل توجه و مخاطب پسند بسیار دشوار است.

نویسنده فیلمنامه "شب‌های روشن" ادامه داد: متاسفانه آثار منتشر شده سال‌های اخیرکیفیت و قابلیت تبدیل شدن به فیلمنامه را ندارند، محدودیت‌های حاکم بر فضای مدیریتی در سازمان‌های متولی سینما و تلویزیون مشکل آفرین است، به‌طوری که در تصویب و صدور مجوز برای بعضی طرح‌های اقتباسی ازبعضی نویسندگان شاخص با مشکل مواجه می شویم.

عقیقی ادامه داد: درایران تنها چند کارگردان علاقمند به تولید آثار اقتباسی وجود دارد که بر اساس سلیقه و به شیوه‌های ذوقی و غریزی دست به تولید اینگونه آثار می‌زنند. در هر حوزه فرهنگی تا زمانی که مدیران فرهنگی معیاری مشخص برای استانداردهای آن حوزه و پشتوانه‌ای سازمان یافته در جهت بهبود روند کار و نه ایجاد مانع وجود نداشته باشد با رشد و شکوفایی مواجه نمی شویم و تنها می توانیم به تولید کارهایی بر اساس تلاش‌های خود‌جوش فیلمسازان امیدوار باشیم.

نویسنده فیلمنامه "صداها" افزود: در شرایط فعلی مسیر تولید کارهای اقتباسی مشکل پیموده می‌شود و نویسندگان به سختی حاضر به ارائه آثارشان به فیلمسازان هستند، باید بستری مناسب برای ایجاد تعامل میان آنها بوجود آید و نویسندگان باید تجربه تاریخ سینما را مبنی بر اینکه آثار تصویری که مانند داستان اولیه ساخته شوند در سایه داستان باقی مانده و با موفقیت رو به رو نشده مد نظر قرار دهند.

عقیقی در پایان گفت: کارگردان‌ها وفیلمسازان باید وجود ویژگی‌های انطباقی میان اثری که ساخته می شود و داستانی که قبلا نوشته شده و فاصله میان اثر اقتباسی و منبع اقتباسی را مورد توجه قرار دهند و اولویت را با تصویر بدانند و در تغییر اثر و ساخت فیلم گرایش‌هایی نزدیک به ذائقه جامعه ایرانی را در نظر بگیرند.