تعدد قوانین و بی اطلاعی مردم موجب اطاله دادرسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حسن قاسمی یکشنبه شب در گردهمای مشترک دادگستری با کانون وکلا و کارشناسان دادگستری استان اظهار داشت: تعدد قوانین تدوین شده در مراکز متعدد و پراکندگی آنها موجب بروز قوانین ناسخ و منسوخ شده که این مشکل در دادگاه ها خود را نشان می دهد.

وی نقش وکلا در کمک به قضات را بسیار موثر دانست و گفت: با توجه به این پراکندگی و تعدد قوانین وکلا می توانند با رای وحدت رویه به صدور احکام مستند و مستدل و کاهش اطاله دادرسی کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین نبود سیستم کارآمد جهت اجرای دستورات محاکم را از دیگر مشکلات قضایی ذکر کرد و با بیان ضرورت تشکیل دوباره پلیس قضایی افزود: در بسیاری از پرونده ها پیگیری توسط پلیس قضایی مجرب می تواند در سرعت بخشی به رسیدگی پرونده ها موثر باشد.

قاسمی رویکرد تخصصی و کارشناسی و بهره گیر از کارشناسان در محاکم قضایی را موجب تسهیل در امور قضایی مردم دانست و یادآور شد: به رغم آنکه استفاده از وکیل حق هر شهروندی است اما فرهنگ استفاده از وکیل هنوز همه گیر نشده و در میان مردم جا نیفتاده است.

وی افزود: با تاکید رئیس قوه قضاییه در سالهای اخیر استفاده از وکیل معاضدتی برای افراد کم درآمد فراهم شده که امید است با تداوم این کار زمینه استفاده از وکیل برای همه مردم تامین و فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ضرورت وضع قوانین برای اجباری شدن استفاده از وکیل در محاکم قضایی یادآور شد و افزود: استفاده از وکیل در دعاوی موجب کاهش اطاله دادرسی، مستند و مستدل شدن آرای صادره، کمک به قاضی در صدور رای و جلوگیری از ارجاع پرونده به مراجع قضایی بالاتر می شود.

در ادامه رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان قزوین از عضویت 158 کارشناس در این کانون خبر داد و گفت: در حال حاضر 210 کارآموز در 72 رشته کارشناسی آموزش می بینند که به جز رشته خط و جعل امضا، تمامی نیازهای محاکم قضایی به کارشناس از طریق کانون تامین می شود.

علی حسن نائبی افزود: با پذیرش 80 عضو و متقاضی جدید پیش بینی می شود تعداد کارشناسان عضو در یک سال آینده به 450 نفر افزایش یابد.

ابوالفضل تاج احمدی رئیس کانون وکلای دادگستری نیز با گرامیداشت یاد مرحوم کریمی راد وزیر فقید دادگستری با اشاره به هزار و 193 مورد مراجعه به کانون در سال گذشته گفت: در سال گذشته 525 وکیل معاضدتی و 93 وکیل تسخیری در اختیار مراجعان قرار داده شد تا رسیدگی به دعاوی تسهیل شود.

تاج احمدی وکالت را تلفیقی از حقوق، قضا، جامعه شناسی و روان شناسی دانست که موجب کشف حقیقت و کمک به قاضی در صدور رای عادلانه می شود.